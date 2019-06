Open Vld: “Bestuur dwingt bewoners Ganzendries grond gratis af te staan voor fietspaden” Bart Mertens

28 juni 2019

16u00 0 Lubbeek Meer en betere fietspaden was voor Open Vld Lubbeek een topprioriteit in de lokale verkiezingscampagne. Onder meer op de Ganzendries, de Bollenberg en de Gellenberg is er al lang sprake van de aanleg van fietspaden. “Alle partijen in Lubbeek zijn vragende partij voor die fietspaden, maar de Lubbeekse oppositie is furieus over hoe het N-VA-CD&V-bestuur dit wil gaan financieren”, zegt Open Vld Lubbeek.

Pascale Alaerts, fractieleider Open VLD: “Meer en betere fietspaden in Lubbeek zijn dringend nodig. Het is een hoofdbezorgdheid van de inwoners. Daarom moet voor ons een groot deel van het jaarlijkse investeringsbudget van de gemeente gaan naar onder meer de aanleg van goede fietspaden op onder meer de Bollenberg en de Gellenberg, inclusief de daartoe wettelijk voorziene compensatievergoedingen om ruimte te onteigenen. Wij pleiten er ook voor om budgetvriendelijk in de vier dorpskernen gekleurde fietssuggestiestroken te schilderen (zoals in de Wolvendreef in Linden) en snelheidsremmers aan te brengen om de snelheid van het verkeer effectief in te perken. Op die manier zou de gemeente doen waar de inwoners al jaren naar vragen.”

Om fietspaden aan te leggen moeten er soms aanpalende grondstroken onteigend worden in Lubbeek. Om de burger hiervoor redelijk te vergoeden bestaat er een Vlaamse onteigeningsprocedure, die recent nog geactualiseerd werd door de regering Bourgeois. “Het Lubbeeks bestuur wenst deze procedure echter, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet te volgen omdat die te duur zou zijn. Dus heeft het N-VA-CD&V-bestuur er niet beter op gevonden dan de wettelijke compensatievergoedingen te betalen maar dit te financieren met een ‘belasting op de zate’ zodat de betrokken bewoners gedwongen worden om hun grond gratis af te staan”, aldus Open Vld.

Deze platte belastingverhoging en gratis onteigening kan echt niet door de beugel! Pascale Alaerts en Daniëlle Vanwesenbeeck van Open Vld Lubbeek

Gemeenteraadsleden Pascale Alaerts en Daniëlle Vanwesenbeeck zijn niet te spreken over de aanpak. “Eigendomsrecht is een fundamenteel recht. De betrokken inwoners die een deel grond moeten afstaan, moeten hun eigen compensatie betalen met een nieuwe belasting! Voor sommigen komt dit dan nog eens bovenop de activeringsheffing op hun gronden. Het is niet nieuw dat een gemeentebestuur in de eerste helft van de legislatuur een aantal moeilijke beslissingen probeert door te drukken in de hoop dat de bewoners het zes jaar later vergeten zullen zijn maar deze platte belastingverhoging en gratis onteigening kan echt niet door de beugel!”

Herexamen

Volgens Open Vld gaat het huidige voorstel van het gemeentebestuur regelrecht in tegen de omzendbrief Bourgeois aan de lokale besturen. “Het vorige gemeentebestuur heeft zijn budget niet als goede huisvader beheerd waardoor de schuld per inwoner nu tot 1.100 euro is opgelopen. Dit voorstel kan niet goedgekeurd worden…Huiswerk opnieuw maken en in september nog eens terugkomen met een nieuw voorstel”, besluit Open Vld Lubbeek.