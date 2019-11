Nieuwe school in Pellenberg: leerlingen verhuizen tijdelijk naar kasteel Bart Mertens

23 november 2019

13u30 0 Lubbeek In de Lubbeekse deelgemeente Pellenberg staan de leerlingen voor een opmerkelijke verhuizing. De huidige gemeentelijke basisschool gaat tegen de vlakte en wordt vervangen door een nieuwbouw. Tijdens de werkzaamheden zullen de leerlingen les krijgen in kasteel De Maurissens.

Zoals eerder al aangekondigd door burgemeester Theo Francken (N-VA) komt er een nieuwe basisschool in Pellenberg. De huidige gemeentelijke basisschool heeft haar beste tijd gehad en zal worden afgebroken. De refter en de sportzaal blijven wel behouden maar voor alle andere functies komt er een nieuwbouw. Het hele project zal 6 miljoen euro kosten. Schepen van Onderwijs An Wouters (N-VA) geeft meer uitleg. “Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de normen van vandaag”, klinkt het. “Kinderen krijgen al een hele tijd les in containerklassen en dat kan niet meer. We moeten kinderen kwaliteitsvol onderwijs bieden en daarom komt er een nieuw gebouw.”

Brandveiligheid

De leerlingen moeten wel nog even geduld hebben vooraleer ze terecht kunnen in hun nieuwe klaslokalen. De werkzaamheden gaan van start in april 2021 en nemen minstens een jaar in beslag. Tijdens de werkzaamheden kunnen de meer dan 200 leerlingen terecht op een bijzondere locatie: kasteel De Maurissens. Dat gebouw is eigendom van de KU Leuven en wordt voor twee jaar verhuurd aan de gemeente Lubbeek. “Vooraleer de leerlingen les kunnen volgen in het kasteel moeten er wel nog aanpassingen worden gedaan, onder meer voor de brandveiligheid. De brandweer heeft al een verslag met aanbevelingen gemaakt. Verder komen er ook een aantal modulaire units waarin ook les zal worden gegeven”, zegt schepen Wouters.

Wie wil er nu niet in een sprookjesachtig kasteel school lopen? In Pellenberg doen we dit gewoon Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Burgemeester Theo Francken (N-VA) laat ook nog weten dat er subsidies worden vrijgemaakt door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Dat geld zal gebruikt worden om de huur van het kasteel te betalen. “Wie wil er nu niet in een sprookjesachtig kasteel school lopen? In Pellenberg doen we dit gewoon. Minister Ben Weyts geeft ons een huursubsidie van 200.000 euro. Topminister! In ruil mag hij ook eens een kijkje komen nemen”, besluit de Lubbeekse burgemeester.