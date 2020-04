Na Leuven gaat ook Lubbeek inwoners voorzien van mondmaskers Bart Mertens

21 april 2020

17u00 0 Lubbeek De stad Leuven liet gisteren al weten dat er een grote lading kwaliteitsvolle mondmaskers op komst is voor de inwoners. De gemeente Lubbeek springt mee op de trein en gaat mondmaskers bestellen in samenwerking met Think Pink.

Het is ondertussen zo klaar als pompwater: mondmaskers gaan een belangrijke rol spelen in de stapsgewijze terugkeer naar een relatief normale samenleving. De stad Leuven maakte eerder al bekend dat elke inwoner een degelijk mondmasker krijgt om zichzelf en de medemens te beschermen tegen het coronavirus. Ook de gemeente Lubbeek neemt nu een initiatief in die zin. Volgens burgemeester Theo Francken (N-VA) komt gezondheid voor alles en daarom besliste het gemeentebestuur om te investeren in degelijke mondmaskers voor de inwoners. “We hebben besloten om duurzame katoenen mondmaskers te bestellen”, klinkt het. “Het gaat meer concreet om 16.000 exemplaren. Hiervoor gaan we een samenwerking aan met Think Pink. Elke inwoner van Lubbeek zal een mondmasker krijgen en we doen naast de bestrijding van het coronavirus meteen ook een duit in het zakje voor de bestrijding van kanker.”