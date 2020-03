Mondmaskers zijn eindelijk aangekomen in Lubbeek Bart Mertens

24 maart 2020

17u30 1 Lubbeek In Lubbeek zijn zopas een 400-tal mondmaskers geleverd voor het verzorgend personeel. Burgemeester Theo Francken (N-VA) is tevreden dat de levering eindelijk is toegekomen. “Er was geen strategische stock. Dit is een les die we moeten leren voor de toekomst”, klinkt het.

Goed nieuws want er zijn mondmaskers geleverd in Lubbeek. Burgemeester Theo Francken is tevreden. “Het heeft lang geduurd maar ik ben blij dat ze er eindelijk zijn. We hebben nu een voorraad van een 400-tal mondmaskers voor het verzorgend personeel in onze gemeente. Zij gaan dag na dag de baan op om onze inwoners te verzorgen, van oudere mensen tot mensen die om welke reden dan ook verzorging nodig hebben. Tot voor kort hadden ze geen mondmaskers. Er was geen strategische stock voorzien en dat is een les die we moeten leren voor de toekomst. Ik hoop dat we vanaf nu op regelmatige basis kunnen rekenen op nieuwe mondmaskers voor het verzorgend personeel in Lubbeek.”