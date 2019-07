Meer dan 150 handtekeningen tegen komst ANPR-camera Inwoners Pellenberg starten petitie om extra verkeer uit Bierbeek te weren KAR

09 juli 2019

18u01 0 Lubbeek Door de beslissing van de gemeente Bierbeek om een ANPR-camera te plaatsen in de Panoramalaan vrezen inwoners van Pellenberg uit buurgemeente Lubbeek dat zij veel meer sluipverkeer zullen moeten slikken. Via een online petitie hopen ze een signaal te geven aan het gemeentebestuur.

De gemeente Bierbeek wil vanaf september in de Panoramalaan/Koning Albertlaan verkeer zonder doorgangsvergunning verbieden op weekdagen tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur. Enkel personen die in een bepaalde perimeter wonen of er om een specifieke reden moeten passeren, kunnen een doorgangsvergunning aanvragen. Om die verkeersstroom te controleren plaatst Bierbeek een slimme ANPR-camera. De stad Leuven en buurgemeenten Holsbeek en Lubbeek lieten eerder al weten die beslissing te betreuren. Inwoners van Pellenberg (Lubbeek) zijn nu een online petitie gestart omdat ook zij extra verkeer vrezen. “Wij kunnen door de Panoramalaan, dat is initieel het probleem niet. Maar het extra verkeer door die perimeter zal zich naar ons verschuiven. Pellenberg is de enige as die overblijft tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg”, zegt David Jacobs, een van de initiatiefnemers.

Van deur tot deur

Met het buurtcollectief ‘Hart voor Pellenberg’ startte hij een online petitie die ondertussen al meer dan 150 handtekeningen telt. “Wij vragen het tenietdoen van de beslissing van de gemeente Bierbeek en zeggen neen tegen alle maatregelen die ertoe leiden dat het verkeer tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg wordt geconcentreerd door Pellenberg dorp. Naast de online petitie gaan wij in juli ook van deur tot deur om mensen aan te spreken en handtekeningen te verzamelen. Begin augustus komen we dan terug samen en hopen we een signaal aan ons gemeentebestuur te geven”, aldus Jacobs. Burgemeester Theo Francken (N-VA) wil bemiddelen met de buurgemeente en stuurt ook aan om de Bierbeekse ANPR-camera te schrappen. “Aangezien de Pellenbergse Ganzendries in de zomer voor minstens een jaar voor werken sluit, wordt er sowieso al extra verkeer verwacht over het traject Gellenberg-Dorpsstraat-Heide.” Voorlopig houdt de gemeente Bierbeek het been stijf. Wie het vanaf september toch riskeert om de perimeter zonder vergunning in te rijden tijdens de bewuste uren mag een GAS-boete in de bus verwachten. Inwoners en ondernemers die in een bepaalde perimeter wonen, werken of lessen volgen in Bierbeek en in bepaalde delen van Leuven en Lubbeek kunnen bij de gemeente Bierbeek een doorgangsvergunning aanvragen. Een deel van Kessel-Lo behoort tot de perimeter die de gemeente Bierbeek eenzijdig vastgesteld heeft. Een vergunning aanvragen kan via een online procedure of bij de dienst mobiliteit in het gemeentehuis van Bierbeek. Meer info op www.bierbeek.be.