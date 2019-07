Man vlamt meer dan dubbel zo snel in zone 50 KAR

15 juli 2019

13u21 0

Agenten van de politiezone Lubbeek hebben zaterdag een autobestuurder betrapt die met 113 kilometer per uur reed in de Kapelstraat in Pellenberg. Meer dan dubbel zo snel als toegelaten. Van de 376 gecontroleerde voertuigen werden er 99 bestuurders betrapt op overdreven snelheid, ofwel een op vier. “Voor onze politiezone blijft verkeersveiligheid belangrijk. We blijven inzetten op snelheidscontroles, in het bijzonder op de lokale wegen en zeker in woongebieden”, geeft korpschef Walter Vranckx nog mee.