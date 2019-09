Luc en Ann van zorgboerderij Herendaelhof in de bloemetjes gezet Steunpunt Groene Zorg bestaat 15 jaar EDLL

16u14 0 Lubbeek Steunpunt Groene Zorg bestaat dit jaar 15 jaar. Om deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden alle Vlaams-Brabantse zorgboerderijen in de kijker gezet.

Luc en Ann van de zorgboerderij Herendaelhof in Lubbeek hebben van Steunpunt Groene Zorg, samen met gedeputeerde Monique Swinnen, een attentie gekregen voor hun jarenlange inzet. Hun zorgboerderij was er vanaf het eerste uur bij. In 2018 bereikte Vlaams-Brabant een nieuw hoogtepunt met 114 actieve zorgboerderijen. Dit is een land- of tuinbouwonderneming waar de landbouwer zich engageert om personen in moeilijke leefsituaties dagbesteding te bieden op zijn bedrijf. Zo zetten Luc en Ann zich reeds verschillende jaren in voor jongeren bij wie een voltijds schooltraject om verschillende redenen tijdelijk niet mogelijk is. In onze provincie vinden meer dan 200 zorggasten een wekelijkse, zinvolle dagbesteding op een zorgboerderij.