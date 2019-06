Lubeek reageert op beslissing afsluiting Panoramalaan in Bierbeek met eigen wegversmalling aan de Heide Bart Mertens

27 juni 2019

18u45 0 Lubbeek De gemeente Lubbeek heeft een rijbaanversmalling geplaatst aan de Heide. “De eenzijdige beslissing tot afsluiten van de Panoramalaan in Bierbeek zorgt ervoor dat we ook in Lubbeek extra actie ondernemen”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

“Aangezien de Pellenbergse Ganzendries in de zomer voor minstens een jaar voor werken sluit, wordt er extra verkeer verwacht over het traject Gellenberg-Dorpsstraat-Heide”, licht burgemeester Theo Francken de Lubbeekse beslissing toe. “We willen laagvliegers duidelijk maken dat ze in Lubbeek niet welkom zijn. Er zullen ook heel wat politiecontroles worden georganiseerd met bijzondere aandacht voor vrachtwagens. Enkel lokaal vrachtvervoer is welkom. Intussen is er ook bemiddeling gevraagd over de eenzijdige beslissing van Bierbeek over de veelbesproken ANPR-camera en bekijken we of de gemeente Lubbeek juridische stappen moet ondernemen. De beslissing tot afsluiting van de Panoramalaan wordt best ingetrokken als je het mij vraagt.”