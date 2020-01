Lubbekenaren sorteren steeds beter: teller staat op 75 kilogram per inwoner Bart Mertens

15 januari 2020

18u00 0 Lubbeek De inwoners van Lubbeek zijn op de goede weg als het over sorteren gaat want jaar na jaar produceren ze steeds minder restafval. In 2014 stond de teller nog op 84 kilogram per inwoner maar dat is ondertussen gezakt naar 75 kilogram.

Huldenberg doet het in onze regio met 71 kilogram restafval per inwoner nog iets beter maar ook Lubbeek haalt het podium met 75 kilogram. Ter vergelijking: in 2014 klokte de Lubbekenaren nog af op een gemiddelde van 84 kilogram restafval per inwoner. Of met andere woorden: Lubbeek is op de goede weg en is één van de betere leerlingen van de klas in Vlaanderen. Burgemeester Theo Francken (N-VA) is tevreden met het resultaat voor zijn gemeente. “De Lubbekenaren sorteren jaar na jaar beter. In Vlaanderen staat Lubbeek met 75 kilogram per inwoner op de derde plaats. Ter vergelijking: het gemiddelde in Vlaanderen is 145 kilogram restafval per inwoner. Het enige wat ik daar nog aan kan toevoegen, is een welgemeende proficiat aan alle inwoners van Lubbeek.” Er is nog iets minder goed nieuws als het over restafval gaat in Lubbeek. Dit jaar verhoogt de prijs voor de diftar-ophaling. “Maar het gaat slechts om een lichte stijging”, besluit burgemeester Francken.