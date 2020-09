Lubbeekse teams dragen bij aan recordeditie Refugee Walk Bart Mertens

28 september 2020

09u00 0 Lubbeek Liefst 1877 mensen namen deel aan de Refugee Walk. Samen haalden ze meer dan 440.000 euro op en dat is goed voor een recordeditie voor deze sponsortocht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ook acht Lubbeekse teams namen deel.

Ondanks het coronavirus schreven mensen zich massaal in om deel te nemen aan de Refugee Walk. Dat deden velen onder meer omdat er een veilig alternatief werd aangeboden: teams werden opgeroepen om een eigen route te kiezen in plaats van een gezamenlijk vertrekpunt. “Hiermee tonen deelnemers hun solidariteit met vluchtelingen en asielzoekers én maken ze een wezenlijk verschil om hen te helpen”, aldus de organisatie. “De massale opkomst voor de Refugee Walk bewijst dat de steun voor vluchtelingen groot is in verschillende lagen van de bevolking. Ook Josje Huisman wandelde mee. “Ik ben enorm geschrokken van de situatie waarin nieuwkomers terecht komen bij hun aankomst in België. Het maakte me des te meer gemotiveerd om mee te doen met de Refugee Walk en op te roepen om meer solidariteit te tonen met vluchtelingen”, vertelt Josje. Ook acht Lubbeekse teams namen deel. “Ze liepen een traject van 40 kilometer rond Lubbeek en ze hebben een recordbedrag binnengehaald. We zijn wel verwonderd over het onverwacht uitblijven van sponsoring door de gemeente”, zegt Wim Van Dooren die ook van de partij was op het event van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De opbrengst van de Refugee Walk gaat naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarmee meer acties voor een humaan vluchtelingenbeleid mogelijk worden gemaakt.