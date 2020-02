Lubbeekse oppositie wil een Anita Huybensstraat. Zus is ontroerd: “Anita verdient dit!” Bart Mertens

17u14 0 Lubbeek De laatste maanden is er heel wat aandacht voor ‘Meer vrouw op straat’ en dat is te danken aan Sofie Lemaire die meer straten wil vernoemen naar vrouwen. In Lubbeek stellen Sarah Delanoeije en Werner Boullart van Groen Lubbeek nu voor om een straat of plein te vernoemen naar Anita Huybens. “Anita was de bezielster van het project Klaprozen voor de Vrede”, klinkt het namens de verenigde oppositie.

Open VLD, Lubbeek Leeft en Groen Lubbeek willen werk maken van meer vrouwennamen in het Lubbeekse straatbeeld. In een gezamenlijk initiatief stellen de oppositiepartijen nu voor om een straat of pleintje te vernoemen naar Anita Huybens (1949-2008). Sarah Delanoeije: “De komst van de nieuwe sociale verkaveling Hazeput is een ideale aanleiding. Onze keuze voor Anita –die lang in Lubbeek woonde en er ook overleed– is logisch. Ze was de bezielster van het project ‘Klaprozen voor de Vrede’ waarin keramische klaprozen verkocht worden om geld in te zamelen voor de training van ratten die landmijnen opsporen.”

Ook Werner Boullart van Groen Lubbeek ondersteunt het voorstel volmondig. “De opbrengst van de verkoop van de klaprozen wordt nog steeds gebruikt voor het steunen van projecten van ‘Handicap International’. Elke Lubbekenaar kent de keramieken klaprozen. We vinden ze bijvoorbeeld ook terug in de onthaalruimte van het gemeentehuis. Een straat of pleintje in de sociale verkaveling naar haar vernoemen is dan ook een heel mooi vertrekpunt. Misschien kunnen de klaprozen zelfs een plekje krijgen in het straatbeeld.”

Wij zetten haar levenswerk nog steeds verder. Dat hebben we haar bij haar overlijden ook beloofd Hélène Huybens, zus van Anita Huybens die overleed in 2008

Zus Hélène Huybens is ontroerd door het initiatief. “Ik vind dat mijn zus dit verdient voor haar mooie levenswerk en onvermoeibare inzet voor mens en maatschappij. Wij zetten haar levenswerk nog steeds verder. Dat hebben we haar bij haar overlijden ook beloofd. Wat mij ook zeer veel plezier doet is dat dit voorstel gedaan wordt door drie verschillende politieke partijen samen.”