Lubbeekse oppositie is eensgezind: “Francken (N-VA) met de billen bloot” Maar Theo Francken bijt van zich af: “Een politiek spelletje” Bart Mertens

05 december 2019

17u07 0 Lubbeek Francken met de billen bloot…Dat is het oordeel van de Lubbeekse oppositiepartijen Open Vld, Groen en Lubbeek Leeft. “De burgemeester kondigde begin december dat de meerjarenbegroting besproken zou worden op 18 december maar nu blijkt dat ze niet klaar is”, klinkt het. Theo Francken (N-VA) is niet onder de indruk van de kritiek. “Alle documenten zullen tijdig in het bezit van de gemeenteraadsleden zijn! ”

De Lubbeekse oppositie toont zich kritisch voor de meerderheid. N-VA en CD&V zouden de meerjarenplanning op 18 december voorleggen aan de gemeenteraad maar dat feestje gaat niet door. De gemeenteraad wordt uitgesteld naar 30 december. De reden? De meerjarenplanning is nog niet klaar. Voor Fons Creuwels (Groen), Gilberte Muls (Lubbeek Leeft) en Pascale Alaerts (Open VLD) is dat voldoende om te stellen dat “Francken met de billen bloot” staat in Lubbeek. “Begin oktober werd door Theo Francken met klaroengeschal in de kranten aangekondigd dat Lubbeek de meerjarenbegroting (2020-2025) klaar heeft, inclusief 30 miljoen euro investeringen”, klinkt het. “Met grote verbijstering lazen de gemeenteraadsleden op 3 december in een korte e-mail dat de gemeenteraad uitgesteld wordt naar 30 december omdat de meerjarenbegroting niet klaar is. De meerjarenbegroting is belangrijkste werkstuk voor de lopende legislatuur. Het is de solide basis voor een financieel gezond en degelijk bestuur van onze gemeente”, zegt Pascale Alaerts van Open VLD.

Moeten we voorbereid zijn op onaangename verrassingen? Stak burgemeester Francken te veel tijd in federale materie en te weinig in de eigen gemeente? Fons Creuwels van Groen

“Het uitblijven hiervan maakt ons ongerust”, voegt Fons Creuwels van Groen er nog aan toe. “Moeten we voorbereid zijn op onaangename verrassingen? Stak burgemeester Theo Francken te veel tijd in federale materie en te weinig in de eigen gemeente? Is de meerderheid verdeeld over bepaalde kwesties? Of wil men de oppositie monddood maken door op een onmogelijke dag de cruciale gemeenteraad te laten plaatsvinden?” Veel vraagtekens die Gilberte Muls (Lubbeek Leeft) ertoe aanzetten om zich klaar te houden voor een kritische lezing van de meerjarenbegroting. “Voor ons komen de inwoners van Lubbeek wel op de eerste plaats!” Feit is dat de eensgezinde oppositie resoluut pleit voor meer en betere fietspaden, bijkomend groen en voldoende zorg voor iedereen.

De oppositie vindt 30 december een onmogelijke datum maar ze vergeten dat er heel veel mensen nog gewoon aan het werk zijn op die dag Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Burgemeester Theo Francken (N-VA) vindt de kritiek van de oppositie “bijzonder flauw” en absoluut geen toonbeeld van goed oppositie voeren. “Het is juist dat de meerjarenbegroting iets meer tijd heeft gevraagd dan we hadden verwacht, maar de oppositie moet zich geen zorgen maken. Het ging om een technische kwestie en ze zullen alle documenten ruim op voorhand in hun bezit hebben zodat ze de begroting goed kunnen bestuderen. Wat is het probleem met 30 december? Is dat een onmogelijke datum? De oppositie meent van wel maar ze vergeten dat er heel veel mensen nog gewoon aan het werk zijn op 30 december. En nu vragen ze een bijkomende gemeenteraad waarop ze drie punten agenderen die perfect op 30 december mee besproken kunnen worden. Wel, dat vind ik dan weer niet ernstig want dan moeten er extra zitpenningen worden betaald voor een zitting die niet nodig is. Een politiek spelletje…Je hebt goed oppositie voeren en je hebt slecht oppositie voeren en in dit geval spreken we over het tweede. Ik betreur dat. Over de kritiek dat ik onvoldoende zou bezig zijn met Lubbeek door mijn federale activiteiten kan ik enkel zeggen dat die volledig ongegrond is en de Lubbekenaars weten dat heel goed. Ik ben Lubbekenaar in hart en nieren, altijd geweest en dat zal nooit veranderen.”