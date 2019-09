Lubbeekse modezaken organiseren modeshow Bart Mertens

29 september 2019

19u30 0 Lubbeek Vijf Lubbeekse modezaken pakten op zondag 29 september uit met de derde editie van ‘After Summer Fashion Show’ in zaal Libbeke. Het initiatief kreeg de steun van UNIZO Lubbeek.

Zaal Libbeke in Lubbeek was zondag het toneel voor een modeshow van vijf Lubbeekse modezaken. Jobie Damesmode, Lingerie Noelle D, Luxelle, Mooi Lifestyle en Signature waren present op de derde editie van ‘After Summer Fashion Show’. Het gaat om een uniek concept onder de noemer ‘Like it - try it - buy it!’. Of met andere woorden: de honderden bezoekers kregen de kans om op het event hun favoriete outfits te passen in ruime paskamers en konden ze meteen ook kopen. “Het werd alweer een totaalbeleving voor jong en oud”, zegt Annie Dejonghe. Het event kreeg de steun van UNIZO Lubbeek.