Lubbeekse gemeenteraad aan de slag op 30 december na relletje tussen oppositie en meerderheid. “Net zoals veel andere mensen”, zegt Theo Francken Bart Mertens

30 december 2019

17u00 0 Lubbeek 2020 is in zicht maar de Lubbeekse gemeenteraad heeft nog werk op de plank liggen vooraleer ze aan de feesttafel kunnen gaan zitten. Dat is het gevolg van een klein relletje tussen de oppositie en de meerderheid eerder deze maand. Groen, Lubbeek Leeft en Open Vld waren niet tevreden dat de meerjarenbegroting niet op tijd klaar was met uitstel van 18 naar 30 december tot gevolg voor de gemeenteraad.

“Francken met de billen bloot!” Met die quote liet de Lubbeekse oppositie eerder deze maand luid en duidelijk haar ongenoegen blijken over het feit dat meerderheidspartijen N-VA en CD&V er niet in geslaagd waren om de meerjarenbegroting klaar te krijgen voor de gemeenteraad van 18 december. “De burgemeester kondigde begin december aan dat de meerjarenbegroting besproken zou worden op 18 december maar toen bleek dat ze niet klaar was”, klonk het boos bij Open Vld, Lubbeek Leeft en Groen. De gemeenteraadsleden kregen een e-mail met de boodschap dat de zitting uitgesteld werd naar 30 december. Burgemeester Theo Francken (N-VA) garandeerde dat alle documenten tijdig bezorgd zouden worden aan de oppositie en vond de kritiek van de oppositie overdreven. “De meerjarenbegroting vroeg iets meer tijd dan we hadden verwacht maar het ging om een technische kwestie.” Dat de oppositie zich druk maakte over de datum 30 december begrijpt Theo Francken dan weer niet maar die datum was wel nodig want de begroting moet goedgekeurd geraken voor het einde van het jaar. “Ik zie geen probleem in de datum 30 december. Heel wat mensen zijn nog gewoon aan de slag”, aldus Francken. Feit is dat de meerjarenbegroting zo goed als zeker goedgekeurd zal worden vandaag in Lubbeek en dat is goed nieuws om het nieuwe jaar mee te beginnen.