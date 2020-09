Lubbeek zet boer Herman in de kijker tijdens Dag van de Landbouw Joris Smets

20 september 2020

16u45 0 Lubbeek Het gemeentebestuur van Lubbeek heeft zondag de Dag van de Landbouw niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het besloot Herman Van Criekingen, een van de geliefdste en bekendste boeren uit de streek, in de bloemetjes te zetten.

“Hij is een geweldige landbouwer en een monument uit de streek”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA). “Hij is eveneens al jaren politiek actief en zet zich ongelofelijk hard in voor alle boeren en de landbouw in het algemeen. We zetten hem vandaag met veel plezier in de kijker en overhandigen hem een fles Lubbeeks Kraaibier. Het is dankzij de boeren dat er elke dag eten op ons bord ligt en zij zijn van onschatbare waarde. Dat mogen we niet vergeten.”