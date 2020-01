Lubbeek verhoogt gemeentebelastingen niet Bart Mertens

16 januari 2020

14u01 2 Lubbeek De gemeente Lubbeek heeft beslist om de gemeentebelasting niet te verhogen tijdens deze legislatuur. Zo blijft de gemeente één van de betere leerlingen van de klas in onze regio. “Met 614 opcentiemen is Lubbeek zelfs één van de laagste van de regio”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

Geen belastingverhoging in Lubbeek in de komende jaren. Dat is goed nieuws voor de inwoners van de gemeente waar Theo Francken (N-VA) burgemeester is, al zou dat kunnen veranderen indien N-VA alsnog in een federale regering zou stappen. “We hebben beslist om de gemeentebelastingen opnieuw zes jaar lang niet te verhogen”, zegt Theo Francken. “Lubbeek blijft bijgevolg een gemeente met lage belastingen. Met 614 opcentiemen voor de onroerende voorheffing behoren we tot de laagste van de regio in vergelijking met andere gemeenten.”

Die laatste stelling van Theo Francken klopt want in heel wat andere gemeenten betaal je merkelijk meer opcentiemen. In Leuven staat de teller bijvoorbeeld op 975 opcentiemen nadat het nieuwe schepencollege een verhoging doorvoerde (was 880, nvdr). Ook Tienen klokt opvallend hoger af in vergelijking met Lubbeek want daar wordt afgeklokt op 982 opcentiemen. Andere gemeenten zoals Tielt-Winge (850,13, nvdr), Holsbeek (818,64, nvdr) en Boutersem (812,34, nvdr) zijn ‘duurder’ als Lubbeek inzake onroerende voorheffing. Glabbeek en Bierbeek klokken respectievelijk af op 756 en 690 opcentiemen.

Wat betreft personenbelasting krijgt Leuven dan weer een goed rapport. De hoofdstad van Vlaams-Brabant verlaagde de personenbelasting in de vorige legislatuur tot 6,7 %. Holsbeek en Bierbeek houden het op 7 % terwijl Lubbeek afklokt op 7,5 %. Zowel Tienen als Boutersem rekenen de inwoners 7,6 % aan. In Glabbeek tel je dan weer 8 % neer maar Tielt-Winge hanteert nog een hoger tarief met 8,5 %.