Lubbeek start eerste BIN op in Hoog-Linden: “Extra sociale controle om de gemeente veiliger te maken” JSL

29 juni 2020

16u23 0 Lubbeek Het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van Lubbeek is opgestart in Hoog-Linden. Er was veel interesse van de inwoners van Lubbeek om een BIN op te starten en de deelgemeente heeft nu de primeur. Het netwerk gaat dienst doen als extra sociale controle om de gemeente een veiligere plaats te maken. “In de toekomst zullen er ook nog andere BIN’s worden opgestart in onze gemeente”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

Hoewel de gemeente niet bekend staat voor zijn hoge inbraakcijfers, was er toch veel interesse in een BIN. Daar geeft het gemeentebestuur nu gehoor aan. “We hadden beloofd het in juni op te starten en we zijn nog net op tijd”, lacht Francken. “De bedoeling van het BIN is dat wanneer een inwoner een verdachte situatie of persoon ziet, hij of zij contact opneemt met de politie via het noodnummer. Dan kan de lokale politie het netwerk activeren en alle leden krijgen een melding om uit te kijken naar de verdachte persoon of om op hun hoede te zijn. De inbraakcijfers zijn overal toegenomen en het is de bedoeling dat zo een netwerk inbrekers afschrikt. Het is geen burgerwacht, maar wel een extra sociale controle die zal helpen om onze gemeente veiliger te maken. Sommige buurgemeenten hebben al een BIN en daar zien we positieve effecten ervan. In de toekomst zal ook onze gemeente nog meer BIN’s uitrollen.”