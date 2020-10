Lubbeek maakt schoolomgeving Dorpsstraat veiliger: “Ook in Linden, Pellenberg en Binkom komen opvallende stickers” Bart Mertens

13 oktober 2020

16u00 1 Lubbeek De Dorpsstraat in Lubbeek moet veiliger worden en al zeker in de omgeving van de school. Zopas werden er grote opvallende stickers op het wegdek aangebracht die bestuurders erop wijzen dat ze maximaal 30 per uur mogen rijden in de buurt van de school.

“We moeten inspanningen blijven leveren om de Dorpsstraat nog veiliger te maken”, aldus burgemeester Theo Francken (N-VA). “Er is al veel gebeurd –zoals bijvoorbeeld de heraanleg- maar het kan altijd beter. Daarom hebben we thermoplasten op het wegdek aangebracht die bestuurders erop wijzen dat ze een schoolomgeving naderen en dat ze hun snelheid moeten aanpassen. Dergelijke stickers komen er ook in Linden, Pellenberg en Binkom. Bijkomende maatregel is meer flitscontroles. We gaan aan de gemeenteraad ook een voorstel voorleggen om zwaar verkeer te weren uit de Dorpsstraat bij het begin en het einde van de schooldag.”