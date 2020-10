Lubbeek lanceert Lubbeek Helpt!: “Alle 80-plussers worden opnieuw gecontacteerd” Bart Mertens

10 oktober 2020

10u00 0 Lubbeek De gemeente Lubbeek heeft een nieuw actieplan tegen vereenzaming gelanceerd. Schepen van Senioren Paul Duerinckx is tevreden: “We vergeten onze senioren niet”, klinkt het.

Lubbeek Helpt! Onder die noemer werd zopas een nieuw actieplan tegen vereenzaming voorgesteld in Lubbeek. Architect van het plan is schepen van Senioren Paul Duerinckx van CD&V. “We vergeten onze senioren niet”, aldus schepen Duerinckx. Burgemeester Theo Francken (N-VA) voegt er nog aan toe dat we niet mogen vergeten dat de senioren veel inspanningen hebben gedaan om de samenleving welvarend te maken tijdens hun actieve professionele carrière. Meer concreet wordt het actieplan nu uitgerold in de gemeente. “De bezoekersregeling in de woonzorgcentra is bijvoorbeeld uitgebreid”, aldus Paul Duerinckx. “Ook de activiteiten in het Dienstencentrum worden hervat, alsook de ouderengym die vanaf nu gratis wordt aangeboden. We willen met het actieplan ook de digitale kloof bij senioren wegwerken met een cursus. Tot slot zullen alle 80-plussers ook opnieuw worden gebeld om te informeren hoe het met ze gaat in deze coronatijd en of ze nood hebben aan hulp.”