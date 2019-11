Lubbeek keurt gemeentelijke neutraliteit goed. “Voor personeel dat rechtstreeks contact heeft met de burger”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA) Bart Mertens

29 november 2019

10u00 0 Lubbeek Lubbeek keurde zopas de neutraliteit goed voor het gemeentepersoneel. “Meer concreet betekent die beslissing dat mensen die in dienst zijn van de gemeente Lubbeek zich neutraal moeten opstellen, zowel inzake kledij als in handelen. Het gaat over personeel dat rechtstreeks in contact komt met de burger”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA). Oppositiepartij Groen was de enige partij die tegen het voorstel stemde op de gemeenteraad.

Op de Lubbeekse gemeenteraad werd deze week gestemd over een gevoelig onderwerp: neutraliteit voor het gemeentepersoneel. Burgemeester Theo Francken (N-VA) hoopte op veel steun voor het voorstel en kreeg die ook tijdens de zitting, zelfs vanuit de oppositie. Open Vld en Lubbeek Leeft stemden voor, enkel Groen stemde tegen. Coalitiepartner CD&V stemde uiteraard ook voor. “Het gaat over de neutraliteit van ons gemeentepersoneel, zowel inzake kledij als in handelen”, verduidelijkt Theo Francken het goedgekeurde voorstel. “Het gaat om personeel in dienst van de gemeente Lubbeek dat rechtstreeks in contact komt met de burger. Bijvoorbeeld aan het loket maar ook in voor- en naschoolse opvang. Neutraliteit staat voorop in Lubbeek en ik ben blij dat er zoveel steun was voor het voorstel.”

N-VA Lubbeek ging eerder al voor een hoofddoekenverbod in de Lubbeekse basisscholen. Dat werd al aangekondigd in het bestuursakkoord van het nieuwe gemeentebestuur met N-VA en CD&V in de rangen. Volgens Francken moet neutraliteit voorop staan in het onderwijs. “Leerlingen hebben recht op neutraliteit in de school. Het hoofddoekenverbod geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Neutraliteit is de toekomst in onze scholen en nu dus ook bij het gemeentepersoneel.”

Multiculturele maatschappij

Groen is zoals eerder vermeld tegenstander en liet zich eerder dit jaar ook al in die zin uit over het hoofddoekenverbod in de Lubbeekse scholen. De partij ziet het als een stap terug in de tijd. In mei van dit jaar liet Werner Boullart van Groen nog het volgende optekenen: “De multiculturele maatschappij is de realiteit van vandaag. Mensen van alle nationaliteiten komen elkaar tegen in de wereld. Waarom moeten we dan ons onderwijs verengen tot de Vlaamse identiteit? N-VA wil zich profileren naar de eigen achterban. Dit is een stap terug in de tijd.”

Burgemeester Theo Francken (N-VA) blijft erbij dat neutraliteit een belangrijk gegeven is, zowel in scholen als voor gemeentelijk personeel. Francken pleit er ook voor om in de Lubbeekse basisscholen meer aandacht te geven aan de Vlaamse identiteit. “Het is belangrijk dat onze kinderen de geschiedenis van Vlaanderen kennen. Ze moeten weten waar ze vandaan komen en daar is nu ook al aandacht voor in de lessen. Denk bijvoorbeeld aan de grote auteurs.”