Lubbeek deels zonder stroom na omgevallen boom op kabel van Fluvius JSL

11 augustus 2020

22u41 4 Lubbeek Het hevige onweer heeft deze avond heel wat problemen in de regio veroorzaakt. Naast wateroverlast in verschillende gemeenten zit Lubbeek ook deels zonder stroom.

In de Steenrotstraat is er een boom op de kabel van de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius gevallen. De brandweer is ter plaatse en de technische dienst van Fluvius heeft momenteel alle elektriciteit in delen van Lubbeek uitgeschakeld voor de veiligheid. De problemen zouden deze avond nog opgelost worden.