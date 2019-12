Lubbeek bouwt aan toekomst met nieuw politiekantoor ADPW

06 december 2019

16u00 0

De politiezone Lubbeek is sinds medio september 2019 gestart met de bouw van een nieuw politiehuis naar ontwerp van het architectenbureau ORG. De aannemer, NV Driesen, heeft de opdracht gekregen om het gebouw te realiseren en op te leveren rond april 2021. Het gebouw wordt opgetrokken naast het bestaande commissariaat, op een perceel dat door het gemeentebestuur van Lubbeek via erfpacht ter beschikking wordt gesteld van de politiezone Lubbeek.

“Deze nieuwbouw zal toelaten dat de bevolking op een klantvriendelijke manier kan worden verder geholpen. De nieuwbouw voorziet hiertoe in een intakelokaal waar klachten en aangiften kunnen genoteerd worden in een daartoe aangepaste ruimte. Hierdoor wordt ook de discretie gewaarborgd. Daarnaast voorziet de politiezone een aangenamere onthaalruimte en kunnen de verhoren van getuigen en of verdachten uitgevoerd worden in aangepaste verhoorlokalen”, zegt korpschef Walter Vranckx.

De nieuwbouw schaft onderdak aan zowel de administratieve diensten als de wijkwerking Lubbeek, interventie en recherche van de politiezone. Zij komen terecht in een gebouw dat thans reeds voldoet aan de nieuwste milieunormen qua aanwenden van alternatieve energiebronnen en isolatienormen en ventilatie voor overheidsgebouwen. “Zo wordt het gebouw verwarmd (en gekoeld) via geothermie en er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Bijkomend voldoet het gebouw ook aan de nieuwe veiligheidsnormen voor politiegebouwen (onder meer met kogelwerend glas). De werknemers van de politiezone komen vanaf 2021 aldus terecht in een aangename werkomgeving die is voorzien van alle moderne middelen die het werk faciliteren”, zo laat korpschef Walter Vranckx nog weten.