Laagvlieger betrapt aan 131 kilometer per uur op weg waar 70 geldt ADPW

07 februari 2020

10u15 0

De politiezone Lubbeek controleerde donderdag heel wat voertuigen op snelheid aan de Tiensesteenweg in Bierbeek. In totaal werden er 877 voertuigen gecontroleerd. 66 van hen konden zich niet aan de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur houden. Een van hen knalde voorbij het anonieme politievoertuig aan een snelheid van 131 kilometer per uur. Daarnaast werden ook 20 bestuurders geverbaliseerd in de Heidestraat.