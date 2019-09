Kent u de Red Pumas al? Lubbeek Leopards zijn hofleverancier op WK voor U19 Bart Mertens

04 september 2019

14u34 0 Lubbeek Lacrosse…de teamsport is nog niet zo bekend maar wint langzaam maar zeker aan populariteit. In Lubbeek is de sport al beter bekend want die gemeente is de thuisbasis van de Lubbeek Leopards die met zeven speelsters hofleverancier is voor de U19 Red Pumas. “De U19-dames deden heel wat ervaring op tijdens het WK in Canada”, zegt Marijke Thys die mee aan de wieg stond van de Lubbeekse club.

Iedereen kent ondertussen de Red Panthers (dameshockey, nvdr) en de Red Flames (damesvoetbal, nvdr), zeker na de indrukwekkende overwinning op dinsdagavond van de Flames tegen Kroatië in het stadion van OHL. 6 tegen 1 stond er na 90 minuten op het scorebord en aan het enthousiasme van het publiek én van de media is te zien dat onze nationale vrouwenploegen stilaan de aandacht krijgen die ze verdienen. Voor de Red Pumas is dat nog niet het geval maar toch is ook lacrosse langzaam maar zeker bezig aan een opmars in ons land.

Canada

Lacrosse is een teamsport die bij de mannen wordt gespeeld met tien spelers per ploeg en bij de vrouwen met twaalf speelsters. Elke speler heeft een stick, de zogenaamde crosse, met een netje om de bal in op te vangen. Bedoeling van het spel is om de bal met behulp van de stick in het doel van de tegenstander te schieten. Een soort van hockey zeg maar, al vind je in lacrosse ook elementen van basketbal, American football en zelfs hurling terug. In de Verenigde Staten groeit de sport snel en in Canada is het zelfs de nationale zomersport. Daar vond zopas het wereldkampioenschap plaats voor de U19 en de Lubbeek Leopards waren met liefst zeven speelsters hofleverancier voor het nationale team.

Het is toch opmerkelijk dat er zeven speelsters van de Lubbeek Leopards deel uitmaken van de U19 Red Pumas Marijke Thys, mede-oprichtster van de Lubbeek Leopards

“Het is toch opmerkelijk dat er zeven speelsters van de Lubbeek Leopards deel uitmaken van de U19 Red Pumas”, vertelt Marijke Thys die de club mee oprichtte enkele jaren geleden. “Veel van die speelsters heb ik nog bij de Lubbeekse club weten beginnen in het prille begin van hun carrière. Op het wereldkampioenschap in Canada konden de U19 Red Pumas weliswaar geen prijs winnen want daar werden ze geconfronteerd met de wereldtop, met Canada als topland. Toch konden de jonge speelsters veel ervaring opdoen en dat belooft voor de toekomst. Lacrosse wint de laatste jaren aan populariteit, zoveel is duidelijk. Ondertussen ben ik in opdracht van de nationale federatie ook bezig als een soort ambassadeur om het publiek bekender te maken met lacrosse. We zoeken ook actief contact met leerkrachten lichamelijke opvoeding zodat ook lacrosse aan bod kan komen tijdens de lessen.”

Meer info: www.lubbeekleopards.be