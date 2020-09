Jeugdhuis De Kluster wordt grondig gerenoveerd Joris Smets

04 september 2020

14u00 2 Lubbeek Er staan grote werken op stapel voor Jeugdhuis De Kluster in Pellenberg. Dat is nodig, want het dak en de eerste verdieping verkeren al enkele jaren in heel slechte staat.

Het gebouw van Jeugdhuis De Kluster verkeert al enkele jaren in slechte staat. “Het dak wordt grondig gerenoveerd, alsook de bovenverdieping waar regelmatig water binnenlekte”, zegt Arne Rombaut van De Kluster. “Daarnaast staat de tuinmuur achter het gebouw al enkele jaren scheef en ook die wordt onder handen genomen. Het jeugdhuis zal tijdens de werken waarschijnlijk enkele maanden sluiten. Het gaat afhangen van de koer, die al dan niet een bouwwerf wordt tijdens de renovatiewerken, of we buiten nog activiteiten gaan organiseren. Zo deden we het de laatste maanden in verband met de coronamaatregelen en dat lukte goed. Grote activiteiten zoals fuiven staan natuurlijk niet meer op de planning, enkel kleinere activiteiten zoals de frituurdagen zullen wel nog doorgaan. We zijn echter heel tevreden dat er schot in zaak is en de renovatiewerken er nu echt gaan komen.”

De werken werden gegund aan een aannemer voor ongeveer 91.000 euro. Omdat het gebouw echter in de beschermde dorpskern van Pellenberg ligt, was de renovatie niet zomaar uitvoerbaar. “Dankzij de goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor onze subsidie-aanvraag kunnen we nu wel starten”, zegt schepen van Openbare Werken Davy Suffeleers (N-VA). “Er wordt bovendien een extra subsidie van 14.000 euro voorzien in het kader van ‘instandhouding van erfgoed’.”