In coronatijden wordt er veel meer gedronken thuis: “We merken een enorme stijging van whisky- en wijnverkoop” Joris Smets

14 april 2020

15u31 14 Lubbeek Opvallende beelden in Lubbeek vandaag: achter de kerk in Linden en naast het voetbalveld in Pellenberg staat er wel heel veel leeg glas rond de glasbollen. “We hebben er ons werk wel mee, er wordt thuis duidelijk veel meer gedronken dan normaal”, zegt Jos Artois, di ensthoofd Communicatie van Ecowerf. De Spar in Linden bevestigt dat er een enorme stijging is in de verkoop van allerlei drank.

In coronatijden zijn alle cafés en restaurants gesloten en dat merken ze bij de supermarkten en Ecowerf. “We doen onze ophaling bij de glasbollen om de twee weken”, zegt Jos Artois, diensthoofd Communicatie van Ecowerf. “We krijgen wel vaak signalen dat de glasbollen vol zitten en er veel lege flessen en dergelijke rond staan. Dat is zeker niet de bedoeling en is wel degelijk sluikstorten. Onze mensen hebben daar ook veel werk mee, zij moeten dat allemaal manueel opruimen. De mensen mogen niet meer op café of restaurant en dat merken we wel. Mensen drinken nu meer thuis, zo te zien aan de stijgende hoeveelheid glas in de glasbollen en containerparken.” De recyclageparken zijn sinds vorige week terug open. Hier worden de coronamaatregelen strikt opgevolgd. “Ik roep dus op om, indien de glasbollen vol zitten, het leeggoed er niet naast te zetten en dit naar het containerpark te brengen. Daar is iedereen welkom”, besluit Artois.

Spar

Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar de situatie in de nabijgelegen supermarkten, en inderdaad: “De rekken zijn hier elke week leeg”, zegt Kathy Vansina, verantwoordelijke van de Spar in Linden. “We zien een enorme stijging in de verkoop van drank. Whisky, wijn, bier,... Noem maar op. Er wordt duidelijk een pak meer gedronken thuis in coronatijden.” De Carrefour Market in Lubbeek dorp bevestigt de trend: “We zien zeker een stijging in de verkoop van drank. Vooral Duvel is hier heel populair tegenwoordig”, klinkt het.