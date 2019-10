Illegale mazoutlozing aan Kraaiwinkelbeek ADPW

22 oktober 2019

16u55 6

Er heeft dinsdagnamiddag een grote illegale mazoutlozing plaatsgevonden in het wateropvangbekken aan de Kraaiwinkelbeek in Lubbeek, achter de parking van de Happyland. Politie, brandweer en de provinciale milieudienst kwamen ter plaatse om de vervuiling vast te stellen. Ook de civiele bescherming kwam ter plaatse. Zij probeerden de mazout weg te zuigen via het stofzuigersysteem, maar dat lukte niet volledig. Het is vooralsnog onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is.

