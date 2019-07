Honden vergiftigd na wandeling aan kasteel van Horst en in Lindenbos Kim Aerts

14u23 960 Lubbeek Twee honden zijn bij de dierenarts beland na een bezoek aan het Lindenbos in Lubbeek. Vermoedelijk kregen ze vergif binnen tijdens de wandeling. Een derde hond stierf na een wandeling aan het kasteel van Horst in Holsbeek. Of hij vergif of een processierups naar binnen werkte, is niet duidelijk.

Drie hondenbaasjes hebben afgelopen donderdag en vrijdag doodsangsten uitgestaan. Een wandeling met hun viervoeter in het Lindenbos in Lubbeek en aan het kasteel van Horst in Holsbeek eindigde telkens bij de dierenarts. In Lindenbos kregen twee honden een soort vergif binnen dat een aanval op hun neurologisch systeem veroorzaakte. “Tijdens onze wandeling vrijdag maakten we een tussenstop in het Bed van Napoleon. Daar zakte Diaz (een flatcoated retriever, nvdr.) door zijn poten. Hij kreeg stuiptrekkingen en viel om”, zegt baasje Christel Van den Broeck uit Wilsele. “De uitbater heeft hem meteen in de auto gelegd en is ermee naar een dierenarts in Rillaar gereden.” Daar kreeg Diaz een middel toegediend om te braken. Na twee dagen mocht hij de dierenkliniek opnieuw verlaten. “Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar volgens mij gaat om alfa-chloralose. Dat is een vergif om ratten en vogels te bestrijden. Vorige maand had ik ook zo’n geval waarbij baasjes thuis zo’n tube hadden laten rondslingeren. De symptomen die de hond vertoonden kwamen overeen met de symptomen van Diaz. Telkens was duidelijk dat ze vergif hadden opgegeten, stuiptrekkingen en overprikkelbaar. Maar als je niet exact weet om welk gif het gaat kan je ook geen antigif toedienen”, verklaart dierenarts Guy Lenaers van dierenartsenpraktijk Oudenbos.

Nachtelijke behandeling

“Met Diaz zijn we een hele nacht in de weer geweest. Je weet nooit hoeveel ze binnen hebben gekregen. Sommige dieren moeten we tot drie dagen in coma houden. Bij Diaz komt het wel goed, maar of hij er niets aan over zal houden, kan je nooit met zekerheid zeggen”, aldus Lenaers.

Wandelen doen we voortaan met een muilkorf aan.

Diaz is drie jaar oud, maar dat snuffelen en knabbelen

krijg ik niet afgeleerd Christel Van den Broeck, baasje van Diaz

Hondenbaasjes waarschuwen elkaar nu op sociale media. Of er kwaad opzet in het spel is, kan Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek, noch ontkennen of bevestigen. “Geen idee, de politie zal de zaak onderzoeken.” Christel deed ook online aangifte bij de politie en neemt alvast haar voorzorgen. “Gaan wandelen doen we voortaan met een muilkorf aan. Diaz is drie jaar oud, maar dat snuffelen en knabbelen krijg ik niet afgeleerd.”

Ook Kristel Paulissen uit Holsbeek moest met haar zeven maanden oude toller Skye naar de dierenarts na een wandeling in Lindenbos. De hond herstelde na een behandeling op de afdeling neurologie bij een gespecialiseerde dierenarts in Herentals.

Processierups?

Bij Melody Salvatore liep een wandeling met Bella aan het kasteel van Horst in Holsbeek vrijdag minder goed af. “We werden zaterdag wakker met een schokkende verrassing. Alles hing vol bloed, de eetkom, de drinkbak, de vloer. Bella was versuft en we zijn onmiddellijk naar de dierenarts gesneld, maar het was te laat. Het enigste dat we konden doen voor ons meisje was haar uit haar lijden verlossen. Volgens de dierenarts waren er mogelijk twee boosdoeners. Of ze had een processierups ingeslikt of het ging om vergif. Voor Bella was het helaas te laat, voor anderen niet. Daarom dat ik iedereen wil waarschuwen.”