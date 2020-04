Helft bewoners test positief, 12 coronadoden en geen testkits van de overheid in woonzorgcentrum Binkom: “Ik kan er met mijn verstand niet bij”, zegt Theo Francken (N-VA) Joris Smets Isolde Van Den Eynde

09 april 2020

20u12 14 Lubbeek Een van de zwaarst getroffen woonzorgcentra in het land is ‘t Spelthof in Binkom, een deelgemeente van Lubbeek. Hier zijn al 12 van de 86 bewoners overleden aan het coronavirus. 29 andere bewoners hebben ook positief getest en acht van hen krijgen extra zuurstof toegediend. De Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) vindt het onbegrijpelijk dat het woonzorgcentrum niet in aanmerking komt voor testkits van de overheid. Dr. Filip Charlier van Binkom heeft het heft in eigen handen genomen en ondertussen zijn alle bewoners van het woonzorgcentrum getest.

Woonzorgcentrum ‘t Spelthof in Binkom wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Van de 86 bewoners hebben al 45 positief getest. 12 van hen zijn overleden aan het besmettelijke virus, twee liggen in palliatieve sedatie en 8 van hen liggen nog aan zuurstof. De situatie is heel ernstig. Toch krijgen zij geen steun van de overheid in de vorm van testkits. Dat is heel opmerkelijk. Verschillende woonzorgcentra, waar nog geen bewoners overleden zijn aan het coronavirus en amper bevestigde gevallen zijn, krijgen die wel toegestuurd deze week. Dit is onder meer het geval in woonzorgcentrum Ter Meeren in Huldenberg waar een bewoner besmet is, die ondertussen aan de beterhand is. “Ik kan er met mijn verstand niet bij”, stelt Theo Vrancken (N-VA).

Het beleid heeft niet ingezien wat een woonzorgcentrum is. Wij zijn geen ziekenhuis. Dr. Filip Charlier

Heft in eigen handen

Dr. Filip Charlier zag de beslissing van de overheid, om geen testkits te sturen naar het woonzorgcentrum in Binkom, met lede ogen aan. Hij bleef niet bij de pakken zitten en kon na de beslissing als Coördinerend en Raadgevend Arts samen met de directie van het woonzorgcentrum genoeg testkits verzamelen om alle bewoners alsnog te testen. Voor het personeel zijn er nog geen testkits beschikbaar. “We moesten ons plan trekken”, zegt Dr. Filip Charlier. “Het beleid heeft niet ingezien wat een woonzorgcentrum is. Wij zijn geen ziekenhuis. De laatste weken ben ik zaalarts op een dienst geriatrie terwijl dat bijna onmogelijk is om te organiseren in een woonzorgcentrum. Gelukkig hebben we daar een zeer sterk team dat ongelofelijk hard werkt. Vandaag hebben zij, voor de eerste keer in twee weken, een kwartiertje pauze kunnen nemen. De situatie is ernstig maar we zien licht aan het einde van de tunnel. De meeste bewoners die nu nog besmet zijn met het coronavirus stellen het, voorzichtig gezegd, relatief goed. De maatregelen die nu worden genomen door de overheid kwamen voor ons veel te laat.”

Agentschap Zorg en Gezondheid

Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek, is ook niet te spreken over de beslissing van de overheid. “Sinds het eerste geval van besmetting in dit woonzorgcentrum, achttien dagen geleden, zijn we in permanent contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De richtlijnen voor de opmaak van een noodplan en bijvoorbeeld het aanbrengen van een afscheiding voor besmette personen werd dan ook minitieus opgevolgd. Omdat ze dus goed weten hoe ernstig de situatie in dit centrum is, kan ik er met mijn verstand niet bij dat het Spelthof nog steeds niet in aanmerking komt voor testkits. Ik eis dan ook een duidelijke verklaring hiervoor”, aldus Francken.