Gratis mondmaskers beschikbaar bij Lubbeekse apotheken: “Twee extra filters per exemplaar” Bart Mertens

26 mei 2020

18u00 0 Lubbeek Vanaf vandaag kunnen inwoners van Lubbeek een gratis mondmasker afhalen in de Lubbeekse apotheken. Burgemeester Theo Francken laat ook weten dat senioren en personen met een beperkte mobiliteit beroep kunnen doen op de vrijwilligers van Lubbeek Helpt om het mondmasker thuis te laten leveren.

Het gemeentebestuur van Lubbeek stelt aan alle inwoners van de gemeente -groot en klein- een gratis herbruikbaar mondmasker ter beschikking. De mondmaskers zijn sinds vandaag beschikbaar bij de apotheken in Lubbeek. “Er is één mondmasker beschikbaar per persoon, ook voor kinderen onder de 12 jaar. Bij elk mondmasker worden twee extra filters bezorgd”, aldus burgemeester Theo Francken. “Voor senioren en/of personen met ernstige mobiliteitsproblemen kan het mondmasker door de vrijwilligers van ‘Lubbeek Helpt!’ thuis geleverd worden na telefonisch contact met het nummer 016/47.97.07. Het is erg mooi om te zien hoe in crisistijden inwoners van onze gemeente samenwerken om deze actie goed te laten verlopen. Het gemeentebestuur heeft geïnvesteerd in de mondmaskers, het gemeentepersoneel zorgt samen met de apothekers voor de verdeling en de vrijwilligers van Lubbeek Helpt! zorgen dat iedereen de juiste informatie krijgt en dat niemand in de kou blijft staan.”

Mondmaskers zijn een essentieel element in de bescherming van elkaars gezondheid en het verder blijven indammen van het coronavirus Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Volgens Theo Francken zal het mondmasker de komende tijd niet weg te denken zijn uit het straatbeeld. “Het welzijn van onze inwoners is voor het gemeentebestuur een absolute topprioriteit”, klinkt het. “Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, pikken we stap voor stap de draad van ons sociale leven weer op, al is het nog steeds beperkt en met extra beschermingsmaatregelen. Mondmaskers zijn een essentieel element in de bescherming van elkaars gezondheid en het verder blijven indammen van het coronavirus. Op het openbaar vervoer is het dragen van een masker trouwens verplicht en in de winkel wordt het sterk aangeraden.”