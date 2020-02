Georges maakt viergeslacht OHL-supporters compleet JSL

20 februari 2020

13u14 0 Lubbeek De familie Verhoeven is sinds twee weken een OHL-supporter rijker. Georges Verhoeven vervolledigt een nieuw viergeslacht in de mannelijke lijn.

Door de geboorte van Georges Verhoeven kan de famillie uit Boutersem zeggen dat ze over een viergeslacht beschikt. Jens Verhoeven en Wendy Cartoos werden twee weken geleden trotse ouders van Georges Verhoeven. Grootvader André Verhoeven (62 jaar) en overgrootvader Georges Verhoeven (87 jaar) zijn bijzonder fier. Als fervente OHL-supporters kunnen ze niet wachten om Georges mee te nemen naar het voetbal. “Maar pas wanneer hij er klaar voor is en het mag van zijn ouders”, klinkt het. Een gepaste knuffel heeft hij alvast in zijn bezit.