Francken sluit basisschool in Linden: “Leerlingen zijn niet getest op coronavirus, maar situatie was zorgwekkend genoeg” SVM

14 maart 2020

18u07

Bron: Belga 14 Lubbeek Burgemeester Theo Francken heeft de gemeentelijke basisschool in Linden, een deelgemeente van Lubbeek, laten sluiten door het coronavirus. Dat meldt de N-VA-politicus op Twitter. "Bij burgemeesterbesluit is het schoolgebouw van GBS De Stip in Linden volledig gesloten omwille van het coronavirus", klinkt het. "Het schoolgebouw zal gesloten zijn van 14 tot en met 22 maart 2020." De school wordt grondig gedesinfecteerd.

"We hebben vastgesteld dat er in die school enkele kinderen waren die symptomen vertoonden", zegt schepen van Onderwijs An Wouters. "Er waren er merkelijk meer dan in andere scholen en er kwamen er ook elke dag bij. Gisteren ook nog. We hebben natuurlijk geen zekerheid dat die kinderen inderdaad besmet zijn met het coronavirus omdat ze niet getest zijn, maar de situatie leek ons zorgwekkend genoeg om geen risico's te nemen."

Ook geen opvang

“De basisschool wordt dan ook gesloten tot en met 22 maart en zal volledig en grondig ontsmet worden”, gaat de schepen verder. "We hebben overleg gepleegd met de bevoegde arts, maar het is niet duidelijk hoe lang het virus precies kan overleven. Is dat zes uur of zeven dagen? Sowieso gaan we het hele schoolgebouw grondig desinfecteren, zodat er zeker geen gevaar meer is."

In die situatie was het vanzelfsprekend ook onverstandig om opvang te voorzien in het schoolgebouw. De kinderen kunnen nu terecht in feestzaal Libbeke in Lubbeek. "Dat is een feestzaal die makkelijk te reinigen is en die bovendien groot genoeg is om de kinderen op te vangen. Zo kunnen ze ook voldoende afstand houden", aldus Wouters. "Het blijft wel zo dat die opvang enkel bedoeld is voor kinderen die echt nergens anders kunnen opgevangen worden."