FOTOREPO: Er wonen opnieuw steenuilen in de Lubbeekse nestkasten...

11 februari 2020

19u00 0 Lubbeek Natuurpunt ging zopas op wintercontrole in de 45 nestkasten voor steenuilen in Lubbeek. Ook dit jaar hebben steenuilen hun intrek genomen in de nestkasten en Lubbeek kan zich dus verheugen op enkele ‘nieuwe’ inwoners tijdens het broedseizoen.

Twaalf jaar geleden werden er nestkasten voor steenuilen geïnstalleerd in Lubbeek. Dat was nodig want de biotoop van de steenuil wordt alsmaar kleiner. Als landelijke gemeente was Lubbeek bijzonder geschikt voor nestkasten en het project kende succes. Doorgaans nemen steenuilen in meer dan de helft van de nestkasten hun intrek om te broeden. Ook dit jaar zitten er steenuilen in de Lubbeekse nestkasten. Dat kon Natuurpunt samen met burgemeester Theo Francken (N-VA) vaststellen tijdens de jaarlijkse wintercontrole. De gemeente mag zich dus verheugen op enkele nieuwe ‘inwoners’ tijdens het broedseizoen. “Als burgemeester mee met Natuurpunt op wintercontrole gaan voor ons steenuilenproject is altijd een fijne belevenis. In Lubbeek was de steenuil bijna verdwenen maar ondertussen hebben we er terug tientallen. Prachtig werk!”, aldus Theo Francken.