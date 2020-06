Eindelijk zwaluwen in de nesten op het Dorpsplein in Lubbeek Bart Mertens

13 juni 2020

15u00 1 Lubbeek Er was een beetje geduld voor nodig maar eindelijk hebben de zwaluwen de weg gevonden naar de kunstnesten op het Dorpsplein in Lubbeek.

Liefst vier jaar heeft het geduurd maar Lubbeek mag sinds kort nieuwe inwoners verwelkomen. Het gaat meer concreet om zwaluwen die zich gevestigd hebben in de kunstnesten op het Dorpsplein. Natuurpunt plaatste de kunstnesten vier jaar geleden al om de populatie van zwaluwen te helpen. De vogels vinden immers alsmaar minder materiaal om zelf nesten te maken in onze steden en gemeenten. Toch is het opmerkelijk dat de zwaluwen er vier jaar over deden om hun weg te vinden naar de kunststeden. Benny L’Homme van Natuurpunt Lubbeek geeft meer tekst en uitleg: “Het eerste jaar maakten we gebruik van een geluid om de vogels te lokken maar in dat geluid was teveel de alarmroep van de zwaluw aanwezig. Daardoor kwamen ze niet naar de kunstnesten. We hebben dat geluid dan ook uitgezet maar ook dat bracht geen bewoners naar de nesten. Nu hebben we geëxperimenteerd met een nieuw geluid en dat is succesvol gebleken. We zijn bijzonder tevreden dat er nu zwaluwen wonen in de Lubbeekse kunstnesten.”