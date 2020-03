Eerste coronabesmetting in Lubbeek Joris Smets Kim Aerts

06 maart 2020

14u34 0 Lubbeek Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de gemeente Lubbeek gemeld dat een inwoner besmet is geraakt met het coronavirus COVID-19. Labo-onderzoek heeft dit bevestigd.

Om de privacy van deze persoon te beschermen, worden er niet meer details gegeven over wie de persoon is, waar hij woont of hoe het gesteld is met zijn gezondheid.

Maatregelen

De besmette persoon wordt geïsoleerd en in isolatie behandeld. Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt met wie deze persoon nauw contact heeft gehad. Deze personen zullen gecontacteerd worden. Zorg en Gezondheid zal dan evalueren of deze contacten in isolatie moeten gaan (thuisisolatie) of dat zij, zolang zij geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen verderzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen. In beide gevallen zal Zorg en Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen deze contacten ook getest worden op het coronavirus.