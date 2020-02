Drugsdealer (22) veroordeeld tot veertig maanden cel

EDLL

27 februari 2020

16u51 0 Lubbeek Een 22-jarige drugsdealer uit Lubbeek is veroordeeld tot veertig maanden effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 8.000 euro. De twintiger moest al voor de tweede keer in nog geen drie jaar tijd voor de rechter verschijnen voor een indrukwekkend drugshandeltje.

Willem N. is veroordeeld door de correctionele rechtbank van Leuven voor zware drugshandel. Voor de 22-jarige uit Lubbeek is het al de tweede keer in nog geen drie jaar tijd dat hij voor de rechter verschijnt. Tijdens een huiszoeking in 2017 troffen speurders niet minder dan 7 kilo marihuana aan. Bij andere huiszoekingen werd nog 765 gram mdma en bijna 7.000 euro cash gevonden. Net als een revolver, een pistool, pepperspray, een telescopische wapenstok, een nunchaku en munitiepatronen. Bij zijn thuis werd 760 gram cocaïne gevonden, naast wapens, doping en een gestolen quad. De drugsdealer werd tijdens zijn handeltje geholpen door vijf anderen. Zij kregen van de Leuvense rechtbank 10 maanden tot twee jaar cel.