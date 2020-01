Drugsdealer (22) riskeert 4,5 jaar cel voor indrukwekkend handeltje Kim Aerts

22 januari 2020

18u16 2 Lubbeek Een 22-jarige drugsdealer uit Lubbeek riskeert 4,5 jaar cel. Het is de tweede maal in nog geen drie jaar tijd dat de twintiger voor de rechter staat voor een indrukwekkend handeltje in verdovende middelen.

Willem N. moest het al eens aan de rechter komen uitleggen omdat hij in minder dan een jaar tijd bijna 3.000 xtc-pillen, 669 gram cannabis, 330 gram cocaïne, meer dan een kilo speed en 11 gram ketamine aan de man bracht in het Leuvense. Hij rekende ook minderjarigen tot zijn cliënteel. Aan de rechter vertelde hij in mei 2017 dat hij de drugs had afgezworen. Het parket vroeg toen drie jaar cel, maar het werd twee jaar met probatie-uitstel. De inkt van het vonnis was nog niet droog of N. zette opnieuw een lucratief handeltje op. Daar waar er in de eerste rechtszaak nog een verbeurdverklaring van 35.000 euro werd gevraagd, vorderde de procureur woensdag een verbeurdverklaring van 91.000 euro drugsgeld. De twintiger pakte het deze keer snuggerder aan. Hij liet zich omringen met slimme en minder slimme jongens en meisjes.

Kneusjes

In Jeffrey A. uit Herent vond hij een handlanger die mee de cocaïne en cannabis dealde. Net als bij Lukas H. uit Bierbeek waar de drugs in kleinere porties verdeeld werden. De kneusjes van de groep bleken Christel D.B., Kevin C. en Gloire T.M. Zij riskeren tot 15 maanden cel. D.B., de enige vrouw in het gezelschap, werd gebruikt om thuis grote hoeveelheden cannabis te stockeren. Tijdens een huiszoeking op 5 december 2017 troffen speurders niet minder dan 7 kilo marihuana aan. Bij andere huiszoekingen werd nog 765 gram mdma en bijna 7.000 euro cash gevonden. Net als een revolver, een pistool, pepperspray, een telescopische wapenstok, een nunchaku en munitiepatronen.

Kevin C. uit Herent diende als chauffeur tijdens de drugsrondes van de Lubbekenaar, die wel zelf instond om de roeswaar in te voeren vanuit Nederland. Bij zijn thuis werd 760 gram cocaïne gevonden, naast wapens, doping en een gestolen quad. Het parket vroeg voor alle tenlasteleggingen samen 54 maanden cel voor N.

Onwettig

Volgens zijn advocaat werden de rechten van verdediging met de voeten getreden en was er geen verweer mogelijk. “Wij kunnen geen tegenspraak voeren op stukken die eenzijdig door de politie zijn toegevoegd uit een ander dossier waar wij geen inzage in hebben of waar nog niet over geoordeeld is. Tot viermaal toe werd er belastende info bijgehaald uit andere strafdossiers. Als u mijn cliënt veroordeelt, is uw beslissing onwettig”, stelde de advocate.

Volgens het parket ging het om niet minder dan een vertragingsmanoeuvre. “Er zijn genoeg telefoontaps, observaties en verklaringen van afnemers die in zijn richting wijzen”, opperde de procureur.

De twee andere hoofdbeklaagden riskeerden tot 37 maanden cel. De raadsman van A. ontkende dat zijn cliënt ooit xtc dealde en vroeg daarvoor de vrijspraak. Voor de cocaïne en cannabis kon hij zich vinden in opschorting of een straf met uitstel. De twintiger uit Herent vroeg eveneens de opschorting. Hij ontkende het bezit van doping en een wapen. Vonnis over een maand.