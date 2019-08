DJ Gert getuigt na aanval op kermisfuif: “Drie zenuwbanen doorgesneden door laffe dader” Andreas De Prycker Kim Aerts & Kristien Bollen

26 augustus 2019

17u49 30 Lubbeek Gert Langendries (38) uit Boutersem stond voor de vierde keer geboekt op de affiche van Binkom Kermis, een jaarlijks terugkerend feest dat vorige week maandag plaatsvond. Een week later heeft Gert -dj Gert tijdens fuiven- zowat de hele tijd in ziekenhuizen doorgebracht nadat de 17-jarige S.D., die nota bene in dezelfde straat in Boutersem woont, hem met een bierglas in de hals stak. Gert staat voor een erg zware herstelperiode van minstens anderhalf jaar. Zijn longcapaciteit zal nooit meer dezelfde zijn.

Gert herinnert zich nog perfect wat er die maandagnacht gebeurde in de Lubbeekse deelgemeente Binkom. “Zo rond 4.15 uur waren er een paar jonge gasten in de palen van de tent aan het klimmen. Ze hiefen elkaar een voetje om in de kabels te kunnen geraken. Die kabels waren verbonden met een lichtbrug van zowat 100 kilo. Stel je maar eens voor dat die op de nog aanwezige mensen valt, dacht ik. En dus kon ik dat niet laten gebeuren. Ik ging naar hen, gaf hen een duw en vroeg of zij ‘zot’ geworden waren. Een derde jongen haalde daarop uit met zijn bierglas, maar dat ging allemaal zo snel dat ik het niet gezien heb. Ik merkte dat ik hard aan het bloeden was en dat het bloed maar bleef spuiten. Oei, dat is glas, dacht ik en ik riep dat mijn slagader geraakt was. ‘Kom je, we moeten hier weg’, zeiden die gasten tegen de dader. Maar ik kon de politie nog roepen. Zij zorgden ervoor dat hij niet kon weglopen. De dader was niet moeilijk te herkennen want zijn hand bloedde hevig door het glas”, zo vertelt Gert.

Wat volgt is een rit naar het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis en wat later een rit naar het ziekenhuis van het Nederlandse Leiden. “De dokter in Leuven zag dat het ernstig was. In Leiden werken blijkbaar de beste neurochirurgen, dus werd ik met spoed naar daar overgebracht. Ik wist toen al dat het zware verwondingen waren, maar dat er geen sprake was van levensgevaar. Na een operatie van zeven uur werd ik wakker. De operatie was volledig gelukt. Maar er zijn drie zenuwbanen geraakt en de wonde herstelt maar een millimeter per dag. Mijn longcapaciteit zal ook nooit meer hetzelfde zijn, en dat is toch een pijnlijke vaststelling. Als ik mezelf moet wassen, ben ik buiten adem doordat de zenuw van mijn middenrif geraakt is”, zegt Gert, die ondertussen terug in het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis verblijft.

Tot volgende week woensdag moet hij daarom een speciale brace dragen, waarbij hij enkel maar op de rug mag slapen. Binnen enkele dagen mag hij terug naar huis in Boutersem, maar nadien volgt een zware revalidatie. “Ik moet drie weken opgenomen worden in het ziekenhuis in Pellenberg voor een intensieve revalidatie. Dat wordt hard, maar ik wil gewoon terug aan mijn draaitafel staan. Ik draai al bijna twintig jaar: het is mijn hobby en dat zal zo blijven”, zegt Langendries, die als medical engineer aan de slag is.

Van dader S.D. kreeg Gert nog geen verontschuldigingen. De moeder van D. verontschuldigde zich wel voor het gedrag van haar zoon. D. wordt nog altijd verdacht van poging tot doodslag. Hij verscheen maandagmiddag voor de jeugdrechter. “De jeugdrechter heeft het verblijf in de gesloten instelling van Everberg verlengd voor de periode van een maand. Die termijn is te allen tijde herzienbaar. Of de 17-jarige uit handen gegeven wordt (om te berechten als een volwassene, nvdr.), daarvoor is het nog te vroeg. Dat is een vraag die in de fase van voorlopige maatregelen nog niet gesteld wordt”, zegt persmagistraat Sanne Laukens. De verdachte kan tegen de beslissing van de jeugdrechter beroep aantekenen.