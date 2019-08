Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) verlaat Lubbeekse gemeenteraad. “Haal er geen voldoening meer uit!” Bart Mertens

10u00 0 Lubbeek Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van Mastermail in Leuven, stopt als gemeenteraadslid in Lubbeek. Ze blijft haar partij Open Vld wel steunen achter de schermen. “Ik haal er geen voldoening meer uit. Ik ben van in het begin van mijn politieke carrière meer gericht geweest op de grote lijnen en die vond ik in het Vlaams Parlement. Helaas ben ik niet meer verkozen”, klinkt het.

De Lubbeekse gemeenteraad verliest één van haar bekende gezichten: Daniëlle Vanwesenbeeck stopt als gemeenteraadslid voor Open Vld. De voormalige winnares van de Unizo-Womed Award en CEO van het Leuvense bedrijf Mastermail vindt naar eigen zeggen geen voldoening meer in haar lokaal politiek mandaat. Vanwesenbeeck verscheen in 2017 op het politieke toneel als vervangster van Gwendolyn Rutten die haar zitje in het Vlaams Parlement opgaf om aan haar politieke ronde van Vlaanderen te beginnen. De onderneemster uit Lubbeek toonde zich strijdvaardig in het Vlaams Parlement en is blij dat ze enkele steentjes kon verleggen voor het bedrijfsleven.

Niet verkozen

“Ik was gewaarschuwd dat de politiek op een andere snelheid draait in vergelijking met het bedrijfsleven maar dat heeft mijn ‘drive’ niet aangetast. Grote stenen kan je inderdaad niet verleggen maar ook door kleine steentjes te verleggen, breng je verandering in de maatschappij. Het is wel zo dat je niet in de politiek mag stappen met het idee dat je alles gaat veranderen want dat lukt niet. Ik heb twee jaar graag in het Vlaams Parlement gezeten en ik zou nog verder doen maar ik ben helaas niet meer verkozen nadat ik kandidaat was op de federale lijst”, vertelt Daniëlle Vanwesenbeeck.

Ik ben van mening dat de vergoedingen van gemeenteraadsleden veel te laag zijn vandaag de dag Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld)

Daardoor bleef Vanwesenbeeck enkel achter met haar lokaal mandaat als gemeenteraadslid in Lubbeek voor Open Vld. Daar stopt ze nu mee en dat is een weloverwogen beslissing. “Ik ben van in het begin van mijn politieke carrière meer gericht geweest op de grote lijnen en die vond ik in het Vlaams Parlement. Het lokale niveau lag me minder en daarom heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn mandaat als gemeenteraadslid in Lubbeek. Pas op, ik zeg dat met veel respect voor een lokaal mandaat maar het is gewoon minder mijn ding. Mijn beslissing heeft ook helemaal niets te maken met strubbelingen binnen de lokale afdeling van Open Vld of iets in die aard. Ik blijf Open Vld Lubbeek steunen maar dan wel achter de schermen. Die rol ligt me beter. Ik haalde persoonlijk te weinig voldoening uit mijn mandaat als gemeenteraadslid. Ik ben overigens van mening dat de vergoedingen van gemeenteraadsleden veel te laag zijn vandaag de dag. Als je zo’n mandaat goed wil doen, dan investeer je er veel tijd in en de vergoeding weerspiegelt dat absoluut niet. Akkoord, een Vlaams of nationaal mandaat is verbonden aan een hoge vergoeding maar als je hard werkt dan mag je als politicus je boterham verdienen. Ik vind dat ook van toepassing op gemeenteraadsleden. Nu zullen de mensen misschien denken: ze stopt want het verdiende niet genoeg…Dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat politiek geen hobby mag worden want politiek is te belangrijk om het als een hobby te zien, ook op lokaal niveau.”

Geen ontgoocheling

Blijft de vraag: is Daniëlle Vanwesenbeeck ontgoocheld in de trage molen van de politiek? “Neen, want ik was gewaarschuwd. Het is wel zo dat een aantal clichés over politiek volledig kloppen. En het is ook zo dat de burger niet dom is…Ik heb me de voorbije jaren zowel op lokaal als op hoger politiek niveau geregeld de vraag gesteld: waar is de burger in ons verhaal? Je trekt aan de kar en achter de kar trekken er andere politici soms in de andere richting. Dat is contraproductief en daar heeft de burger niets aan. De burger heeft recht op een inhoudelijk verhaal en dat heb ik soms wel gemist de voorbije jaren. Ik betreur dat maar ik heb geen spijt van mijn persoonlijk verhaal in de politiek.”