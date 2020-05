Chiro Pellenberg bereidt zich voor op een speciaal zomerkamp: “Er is nog heel veel werk om drie contactbubbels te organiseren” Joris Smets

24 mei 2020

14u31 0 Lubbeek Vrijdagavond viel de beslissing dat de zomerkampen voor de jeugd dan toch mogen doorgaan. Heugelijk nieuws voor alle jeugdverenigingen die al maandenlang koffiedik zaten te kijken. Dat het een speciaal zomerkamp wordt dit jaar staat buiten kijf: ‘contactbubbels’ van maximaal 50 personen, geen tweedaagse, rekening houden met strenge hygiëneregels, klein materiaal blijft binnen de bubbels en groot materiaal moet grondig ontsmet worden alvorens het wordt uitgewisseld. “We zijn vooral blij het het kamp kan doorgaan, maar er is nog heel veel werk om dit allemaal te organiseren”, zegt Midas Reygaerts.

Midas Reygaerts (21), student internationale communicatie en media, is hoofdleider bij Chiro Crescendo Pellenberg. Momenteel zit hij nog op Erasmus in Portugal - wegens “het te gezellig hebben om terug te keren” - maar toch is hij al druk in de weer met de voorbereidingen van het kamp deze zomer. Van 11 tot 20 juli zullen ongeveer 150 leden van de Chiro, inclusief leiding en keukenploeg, zich uitleven in Opglabbeek.

Kampplaats

De kampplaatsen in Opglabbeek, Sparrenheem en Zavelheem, zijn door de Chiro van Pellenberg al een aantal jaar geleden vastgelegd. “We hebben enorm veel geluk dat we dit jaar grote terreinen hebben voor het kamp”, stelt Midas. “Na het nieuws van vrijdag dat de kampen deze zomer mochten doorgaan, hebben we zaterdagavond meteen vergaderd met de hoofdleiding en zondag is een van ons naar de kampplaats geweest. Als iedereen meegaat deze zomer dan zijn we met bijna 150 op de terreinen. We gaan dus met 3 contactbubbels moeten werken.”

Materiaal en hygiëne

Klein materiaal moet binnen een bepaalde bubbel blijven en groot materiaal mag, mits grondige ontsmetting worden uitgewisseld. Eén keukenploeg zal de jongeren van Chiro Pellenberg voorzien van het nodige krachtvoer. Een hele operatie als er met 3 contactbubbels gewerkt wordt. Een uitmuntende hygiëne van de jongeren is daarnaast ook niet altijd prioriteit op jeugdkampen. “Er zal een hele regeling worden uitgewerkt, Schema’s wie waar op bepaalde tijdstippen kan zijn, maar het komt goed”, zegt een geruststellende Midas. “We hebben ook twee materiaalmeesters die meer dan capabel zijn om alles inzake materiaal in goede banen te leiden. De keukenploeg zal, wanneer ze in contact komen met de bubbels, bescherming zoals handschoenen en een mondmasker moeten dragen. Voor het eten rond te brengen gaan we een plaats voorzien waar de keukenploeg, voor elke bubbel, het eten kan afzetten.

“Op hygiëne gaan we natuurlijk ook veel meer toezien dit jaar. We gaan onder andere veel ontsmettingsmiddel aankopen. De vraag blijft wat we gaan doen als vervanging van de tweedaagse en de dag dat we met heel de groep naar een zwembad trekken. Met de huidige maatregelen zal dat niet lukken. Misschien zijn er tegen juli nieuwe versoepelingen, maar momenteel stellen we alles in het werk om, rekening houdend met de huidige maatregelen, een zo goed en veilig mogelijk kamp te organiseren.”