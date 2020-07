Butselbos breidt uit met 57 hectare: “Honderden jaren verloor het gebied aan waarde en groen” Bart Mertens

03 juli 2020

13u35 0 Lubbeek Natuur en Bos en minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) hebben goed nieuws: domeinbos ‘Butselbos’ – op de grens van Boutersem en Lubbeek – breidt dankzij een recente aankoop uit met 57 hectare. Met de aankoop wordt een belangrijke stap gezet naar het herstel van dit historisch bos. “Het Butselbos was ooit een natuurmastodont van 400 hectare groot”, klinkt het.

Het Butselbos vormde tot het midden van de 19de eeuw een aaneengesloten boscomplex van ongeveer 170 hectare op het plateau tussen Lubbeek en Boutersem. Op dat moment was het nog maar een restant van een nog veel groter bosgebied van zo’n 400 hectare dat tot het eind van de 18de eeuw aanwezig was. De bosontginning ging na de tweede helft van de 19de eeuw verder, wat leidde tot een vermindering van de oppervlakte van het Butselbos. Zelfs centraal in het oude bos verschenen akkerpercelen. Natuur en Bos verwierf de voorbije twintig jaar al 42 hectare, voornamelijk aan de noordrand van het bos op het grondgebied van Lubbeek. Door de aankoop die nu gerealiseerd kon worden, komt het grootste deel van de resterende historische bospercelen in het centrale en zuidelijk deel onder natuurbeheer, samen met 14 hectare akkerbouwontginningen.

Ik ben zeer tevreden dat we het Butselbos met deze aankoop verder kunnen herstellen in haar historische waarde Minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA)

“Hierdoor ontstaat er opnieuw perspectief op het herstel van het 19de-eeuwse Butselbos”, zegt minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Honderden jaren lang verloor het gebied aan waarde en aan groen, maar daar brengen we eindelijk verandering in. Ik ben zeer tevreden dat we het Butselbos met deze aankoop verder kunnen herstellen in haar historische waarde. We dragen zo ook bij tot de doelstelling om 1 miljoen bomen te planten in de Vlaamse rand.”

Minder gewenste soorten

Natuur en Bos zal de komende maanden in overleg met Boutersem en Lubbeek een toegankelijkheidsregeling uitwerken voor het uitgebreide bosgebied. Het wandelnetwerk in het bos zal verbeterd worden en er wordt ook een jeugdspeelzone en een hondenlosloopzone voorzien. “Ook op iets langere termijn ligt er heel wat werk op de plank in Butselbos”, vertelt Jeroen Denaeghel, woordvoerder bij Natuur en Bos. “De akkers in het bos zullen herbebost worden naarmate ze vrijkomen van landbouwgebruik, maar ook in de bospercelen is er heel wat werk. De voorbije decennia werden veel van de oudere bosbestanden immers gekapt en de kapvlakten raakten overgroeid door jonge opslag van minder gewenste soorten zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia en Kastanje. De komende jaren zullen er daarom ook in deze gedegradeerde bosbestanden veel nieuwe aanplantingen moeten gebeuren om het bos om te vormen in de richting van een gevarieerder eiken-haagbeukenbos. Dit is het bostype dat van nature in de streek voorkomt op de oudere intact gebleven bosstandplaatsen en veel betere troeven biedt voor de productie van kwaliteitshout en voor het realiseren van waardevolle natuur.”