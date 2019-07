Burgemeester Francken (N-VA) wil jacht op kraaien openen: “Ze vreten alles kaal. Ze vallen zelfs de roofvogels aan” ADPW

02 juli 2019

19u49 0 Lubbeek Om de populatie van kraaien in deelgemeente Linden terug onder controle te brengen, wil Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) het jachtverbod op deze vogels opheffen. Hij zal in die zin een voorstel doen op het schepencollege van komende maandag. In een Twitterbericht wijst hij erop dat deze vogels momenteel ‘alles kaal vreten’. “Hazen weg, mussen weg, andere kleine vogels weg, zelfs de roofvogels vallen ze aan”, aldus Francken.

Er is volgens Francken momenteel vooral in Linden en even verderop in het gehucht Sint-Bernard sprake van een sterk aangroeiende populatie van honderden kraaiachtige vogels die de biodiversiteit in dit gebied sterk onder druk zet. “Ze halen bijvoorbeeld nesten van andere vogels leeg. Ook de hazenpopulatie is hierdoor zeer sterk uitgedund”, zegt Francken.

Alvorens tot actie over te gaan wil hij overleg plegen met de Hubertusvereniging van jagers en de Wildbeheerseenheid die actief is op het grondgebied van Lubbeek. “Ik wil met hen bespreken welke opties er zijn om deze vogelpopulatie terug onder controle te krijgen zodat de biodiversiteit terug ademruimte krijgt”, vertelt Francken.

Flauwekul

Jan Rodts, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen, kan zich niet vinden in de redenering van Francken. “Dit is flauwekul. Francken pretendeert dat hij er iets van kent. Maar ten eerste gaat het om kauwen in plaats van kraaien, en kauwen vallen dan ook nog eens niet onder de jachtwetgeving, maar onder het Soortenbesluit. Enkel als er schade aan professioneel geteelde gewassen is, kan er in dat geval tussengekomen worden. Er zal dus naar alle waarschijnlijkheid geen jacht komen”, verduidelijkt Rodts.

“Het is ook niet de schuld van de kauwen dat er minder mussen zijn, maar veeleer het gebruik van pesticiden en het gebrek aan natuur op sommige plaatsen. Kraaiachtigen kunnen op weinig sympathie van de publieke opinie rekenen door hun zwarte kleur, maar hebben zeker hun nut. Ze zorgen voor een natuurlijke selectie door bijvoorbeeld zieke konijnen te doden”, zegt Rodts.

Sociale dieren, daarom troepen ze samen

De reden dat de kauwen zo veelvuldig aanwezig zijn, is volgens Rodts niet ver te zoeken. “Kauwen zijn sociale dieren. Het broedseizoen zit er zo goed als op en dan troepen ze massaal samen. Alle kauwen uit de regio van tientallen kilometers in alle windrichtingen komen ‘s avonds naar dezelfde plaats. ‘s Anderendaags gaan ze elk apart op zoek naar voedsel, om ‘s avonds opnieuw samen te komen”, weet Rodts, die de burgers nog graag zou willen waarschuwen om kauwennesten te vermijden in schouwen. “Laat een schoorsteenveger voor het broedseizoen de schouw kuisen en leg achteraf een roostertje bovenop de schouw. Als je dat in oktober doet, riskeer je niet dat je schouw vol met takken zit en er een schouwbrand of CO-vergiftiging ontstaat”, besluit Rodts.