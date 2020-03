Brandweer komt ter plaatse voor schouwbrand JSL

25 maart 2020

15u37 0

In Linden zijn de hulpdiensten woensdagmiddag ter plaatse gekomen voor een schouwbrand van een bijgebouw. De structuur uit hout had vuur gevat en de bewoners verwittigden de politie. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden en er was enkel schade aan het dak van het bijgebouw.