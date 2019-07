Bouwbedrijf Sempels stelt vluchtelingen tewerk op werf: “een warme oproep naar andere werkgevers in Vlaams-Brabant” EDLL

05 juli 2019

14u10 0 Lubbeek Bouwbedrijf Sempels uit Lubbeek nam Habibullah Alizada (23) en Omaid Kundozi (23) sinds kort in dienst. De twee erkende vluchtelingen uit Afghanistan volgden eerst een opleiding en zijn nu aan de slag als bouwvakkers op de bouwwerf aan de Staatsbaan.

Bouwbedrijf Sempels ligt in het industrieterrein in Lubbeek. “Wij wisten dat er erkende vluchtelingen in het opvangcentrum in Lubbeek zaten en wij kampten met een personeelstekort. Dan vind ik het langs onze kant belangrijk dat wij die mensen een kans geven om zich te integreren en er tijd in steken om ze verder op te leiden”, zegt bedrijfsleider Geert Sempels.

Twee maanden geleden nam hij Omaid aan en sinds kort ook Habibullah. “De ploegbaas geeft hen opleidingen en onder begeleiding werken ze nu op de bouwwerf”, aldus Geert. Habibullah en Omaid gingen aan de slag onder een individueel beroepscontract (IBO).

Omaid en Habibullah, beide afkomstig uit een andere regio in Afghanistan, leerden elkaar 3 jaar geleden kennen in het asielcentrum. Ondertussen werken en wonen ze samen in Linden. Omaid volgde voordien al een opleiding tot metser. De twee zijn alvast enthousiast over hun nieuwe job: “wij hebben echt geluk dat we hier mogen werken. De collega’s zijn heel vriendelijk en behulpzaam. We mogen alles doen op de werf. Ik heb al veel bazen gehad, maar Geert is toch de beste”, klinkt het. Omaid denkt aan de toekomst en wil graag opklimmen binnen het bedrijf. “Ik kijk op naar onze ploegbaas en wil nog veel leren om ook alles te kunnen op de werf”, zegt Omaid. Ondanks dat de twee mannen samen wonen en werken, worden ze elkaar niet beu. “Wij zijn goeie vrienden geworden en vinden het leven in België leuk”, klinkt het bij de twee nieuwe bouwvakkers.

Drie jaar geleden opende de gemeente Lubbeek een asielcentrum met 300 plaatsen. “Vandaag doen we een warme oproep aan alle werkgevers in Vlaams-Brabant die met een personeelstekort zitten: neem erkende vluchtelingen aan. Het is een maatschappelijke opdracht. 80.000 vluchtelingen zijn erkend, vaak jonge mannen in de fleur van hun leven. Daar zit veel potentieel bij voor de arbeidsmarkt. Ook in onze gemeente zijn we enorm aan het activeren. We hebben een klein OCMW, maar dit jaar alleen al hielpen we zeker 9 mensen aan het werk. Dit is hoe het moet”, zegt burgemeester Theo Francken.