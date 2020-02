Boom dreigt op huis te vallen in Linden door storm Ciara Joris Smets

10 februari 2020

14u26 0

Storm Ciara heeft ook in Linden lelijk huisgehouden. In de gemeente heeft de storm schade aangericht in het bos, maar er dreigt nu ook veel schade te komen aan een huis in de Burchtlaan waar een boom dreigt om te vallen. De brandweer kon de boom nog niet zomaar weghalen omdat deze op privé eigendom staat (of stond). De eigenaar van het privé-eigendom wordt gecontacteerd door de brandweer om toestemming te krijgen de boom weg te halen.