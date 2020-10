Bijna 70% rijdt te snel in zone 30 JSL

02 oktober 2020

09u44 0 Lubbeek De voorbije week heeft de politiezone Lubbeek vastgesteld dat autobestuurders zich amper aan de snelheidslimieten houden. In twee uur werden 81 van de 117 gecontroleerde weggebruikers geverbaliseerd in de zone 30.

De weggebruikers werden gecontroleerd in Langeveld in Holsbeek. “Het is een straat die gebruikt wordt door schoolgaande kinderen die richting de lagere school fietsen en die nu geconfronteerd worden met verkeer dat wordt omgelegd door werken”, stelt politiewoordvoerder Walter Vranckx. “Op 29 september hebben we tussen 7 en 9 uur 81 van de 117 gecontroleerde weggebruikers beboet omdat ze zich niet aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur hielden. Overdreven snelheid, zeker in straten waar veel kwetsbare weggebruikers aanwezig zijn, staat in rechtstreeks verband met zware ongevallen.”