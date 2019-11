Bekend VTM-bioloog geeft lezing over sporenonderzoek bij dieren ADPW

20 november 2019

In samenwerking met de bibliotheek organiseert de Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek een lezing over sporenonderzoek van dieren. Spreker van dienst is bioloog Joeri Cortens, bekend van het VTM-programma ‘Wild van dieren’ en van het Vier-programma ‘Het zijn net mensen’.

Sporenonderzoek van dieren spreekt tot de verbeelding en kan tijdens een wandeling een heel nieuw licht werpen op de natuur en haar bewoners. Als afsluiter worden filmbeelden van de rijke fauna uit onze streek getoond.

De lezing vindt plaats op vrijdag 6 december van 20 tot 22.15 uur in de biliotheek op de Gellenberg in Lubbeek. Er is een pauze voorzien met drankje. Deelname is gratis. inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de activiteit via 016 63 17 34 of bibliotheek@lubbeek.be. Het aantal deelnemers is beperkt.