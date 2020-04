17e eeuwse Speelbergkapel in Linden gerenoveerd: “Tijdens lockdown is iedereen verplicht toerist in eigen dorp” Bart Mertens

24 april 2020

17u00 0 Lubbeek De gemeente Lubbeek renoveerde samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland de Speelbergkapel in Linden. “De kapel –die werd gebouwd in 1661 na een pestepidemie in 1660- is met zijn uitgestrekte panoramische uitzicht een ankerpunt in het landschap en maakt het deel uit van talrijke fietstochten en wandelingen”, zegt schepen van Erfgoed Davy Suffeleers (N-VA).

Onder meer het dak, de bezetting, de tipgevel en de binnenzijde werden gerenoveerd. Ook de fundamenten en het slot kregen een opknapbeurt. Dat was nodig want twee jaar geleden kwam er tijdens een storm een zware tak terecht op het dak van de kapel met zware schade tot gevolg. “Dit was het startschot voor de gemeente Lubbeek om niet alleen het dak te herstellen maar meteen een grondige renovatie door te voeren. Samen met de renovatie krijgt ook het kleine pleintje een opknapbeurt”, vertelt schepen van Erfgoed Davy Suffeleers (N-VA). “Het werk is nu bijna ten einde. Enkel de aanleg van het plantvak moet nog worden aangepakt worden. De restauratie zal uiteindelijk 15.000 euro kosten waarvan de gemeente 4.500 euro zal betalen en de provincie Vlaams-Brabant het resterende bedrag.”

Aan de Speelbergkapel heb je een uitgestrekt panoramisch uitzicht. In het noordwesten is zelfs de Sint-Romboutstoren van Mechelen zichtbaar Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Burgemeester Theo Francken (N-VA) is blij dat de Speelbergkapel in ere hersteld kon worden en spreekt van een toeristische meerwaarde. “Aan de Speelbergkapel heb je een uitgestrekt panoramisch uitzicht. In het noordwesten is zelfs de Sint-Romboutstoren van Mechelen zichtbaar en in het noorden de Wijngaardberg of heuvelrug van Wezemaal. Ook naar het noordoosten heeft men een mooi vergezicht. Bij helder weer zelfs een blik op de basiliekkoepel van Scherpenheuvel. Het is dus niet verwonderlijk dat talrijke fietstochten en wandelingen langs de kapel leiden. In tijden van lockdown is iedereen verplicht ‘toerist in eigen dorp’. Mooie wandelingen en fietstochten horen er dan zeker bij. De gerestaureerde Speelbergkapel is een unieke trekpleister maar tegelijk ook een ideale rustplek om even stil te staan bij deze moeilijke periode. Een echte erfgoedparel.”