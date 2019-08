17-jarige steekt dj met bierglas in hals tijdens Kermisfuif Lubbeek: “Mogelijk wacht hem herstel van 2 à 3 jaar” ADPW/KBG

20 augustus 2019

15u28 296 Lubbeek Op de Kermisfuif in Binkom, deelgemeente van Lubbeek, heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag een incident voorgedaan waarbij de dj, Gert Langendries, ernstig gewond is geraakt. Rond 4.20 uur kreeg de 38-jarige man uit Boutersem het aan de stok met een groepje jongeren. Toen de jongeren het podium beklommen en de dj hen daarop aansprak, haalde één van de jongens uit met zijn bierglas. Hij sloeg het glas kapot in de hals van de man. Intussen is het slachtoffer buiten levensgevaar, maar zeer ernstig gewond. Morgenochtend wacht hem een spoedoperatie.

Volgens Marc Veuchelen, voorzitter van fuiforganisator FC Binkom, waren de jongeren al eerder op het podium gesprongen voor het steekincident. Volgens hem zijn er ernstige aanwijzingen dat de jongeman onder invloed was van drank en drugs. Dat kon voorlopig niet bevestigd worden bij politie of parket.

De 17-jarige verdachte, een jongen uit Boutersem, raakte zelf gewond aan de hand maar kon inmiddels verhoord worden. Het parket vorderde de jeugdrechter tegen de minderjarige verdachte op verdenking van poging tot doodslag. Hij wordt morgen voorgeleid bij de jeugdrechter. Hij zou nog geen strafblad hebben.

Aan de dood ontsnapt

De broer van het slachtoffer, Jannis Langendries (32), kan de vorm van zinloos geweld helemaal niet vatten. Zelf was hij niet aanwezig op de fuif maar een vriend van hem vergezelde zijn broer en hijzelf kon Gert intussen ook al spreken. “Gert was volop aan het draaien. Er was een elektriciteitskabel gespannen vanaf zijn installatie naar de verlichting in de tent. Op een bepaald ogenblik zag Gert iemand aan die kabel trekken. Vanop het podium ging hij naar de jongeman toe en sprak hem daarop aan om dit niet meer te doen. Vervolgens kreeg hij het glas in de hals gestoken, zomaar uit het niets”, vertelt Jannis.

Zowat meteen zeeg Gert neer. “De wonde was verschrikkelijk diep. Hij verloor ook het bewustzijn. Een MUG-team snelde ter plaatse en bracht hem over naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. In het ziekenhuis moesten ze nog een glasscherf uit zijn hals verwijderen. Ook bleek in het ziekenhuis dat hij enorm veel geluk heeft gehad, een slagader werd nipt vermeden. Voor hetzelfde geld was Gert er niet meer.”

Arm verlamd

Gert heeft dus enorm veel geluk gehad, al wacht hem mogelijk nog een lange revalidatie. “Gerts linker onderarm is volledig verlamd. Volgens de artsen zijn de zenuwen in zijn hals geraakt. Hij is vanavond (dinsdagavond, nvdr.) nog overgebracht van het UZ naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Leiden in Nederland. Morgenochtend (woensdag, nvdr.) wacht hem daar een operatie. De verlamming is ofwel te wijten aan een bloedklonter in zijn hals die op zenuwen duwt, ofwel zijn de zenuwen ernstig beschadigd of doorgesneden. Tijdens de operatie gaat men trachten om de zenuwen zo goed mogelijk te herstellen. Als het het laatste geval is, schatten de artsen dat de revalidatie wel eens 2 à 3 jaar kan duren”, vertelt Jannis.

Jannis kan het niet begrijpen dat zoiets kon gebeuren. “Gert die in het dagelijkse leven aan de slag is als technieker bij Terumo, draait al 20 jaar. Als dj verzorgde hij al heel wat fuiven en party’s. Telkens om mensen plezier te laten maken. Ook op die kermisfuif. Er waren 1.350 mensen aanwezig om plezier te maken. Je kan toch niet vragen dat men plastic bekers invoert omdat er één idioot rondloopt?”

Impulsief geweld

“Wij gaan volgend jaar het podium zeker en vast goed afschermen, want dit kan niet meer gebeuren”, zo klinkt het bij de organisatie.

Burgemeester Theo Francken (N-VA) walgt van het voorval. “Vreselijk dat zoiets gebeurd is. Ik wens hem veel beterschap”, klinkt het bij Francken. Ook korpschef Walter Vranckx begrijpt de gebeurtenissen niet. “Dit is gratuit en impulsief geweld. Men moet zich leren bedwingen en zeker met een glas bier in de hand. Kapotslaan is dom, ermee steken nog dommer. Dit zijn ernstige feiten, dus laat ons hopen dat die jongeman hier uit leert. Wij als politie werken aan de veiligheid van de samenleving en het is aan ons om zoveel mogelijk bewijsmateriaal aan te reiken zodat dit soort daders hun terechte straf krijgen. Het scala van maatregelen dat de jeugdrechter kan nemen is groot. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze dan ook een gepaste straf zal voorzien.”