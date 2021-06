Loods met hooi gaat volledig in vlammen op, rookpluim tot 5 kilometer ver te zien

KruibekeIn de Hollestraat in Kruibeke is zondagmiddag een loods van een landbouwbedrijf volledig in de as gelegd. Het ging om een opslagplaats voor hooi. De rookpluim was tot 5 kilometer in de omtrek te zien. De woning van het bedrijf en een tweede schuur konden gevrijwaard worden.